Дикие лебеди облюбовали тихий водоем в Челябинской области.

Этой весной здесь гнездятся около 80 белых птиц.

Один из водоемов в Уйском районе облюбовали дикие лебеди. Они прилетают сюда по весне выводить потомство, а через год возвращаются уже с выросшими птенцами, сообщает издание «Колос».

В этом году местные жители насчитали около 80 грациозных птиц.

Между тем в Челябинской области можно встретить сразу две разновидности лебедей, которые занесены в Красную книгу. Это лебедь-кликун и лебедь-шипун. Птицы нередко становятся добычей браконьеров.

