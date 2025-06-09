Фото: Марина Овчинникова

В степях Челябинской области зацвел краснокнижный венерин башмачок.

Дикую орхидею обнаружили в Чесменском районе.

В Чесменском районе Челябинской области зацвел краснокнижный цветок — венерин башмачок. Обнаружили редкий цветок местные жители на особо охраняемой территории — в Черном бору.

Цветок получил такое название из-за необычной формы лепестка-чашки: она напоминает маленький башмачок. Он занесен в Красную книгу России, растет в особо охраняемых зонах. Башмачок Венеры — недотрога, срывать его нельзя еще и потому, что он не будет распускаться несколько лет. Цветки у него, кстати, появляются только на седьмой-восьмой год.

Помимо венериного башмачка, в Черном бору растут и другие «краснокнижники»: рябчик русский, ковыль перистый, неоттианта клобучковая, астрагал волжский, бороздоплодник многораздельный и одно из редчайших растений Челябинской области — горечавка прибрежная.

В Челябинской области найти башмачки можно не только в Черном бору, но и неподалеку от Миасса — на Хамитовских болотах.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-stepyakh-chelyabinskoy-oblasti-zatsvel-krasnoknizhnyy-venerin-bashmachok/