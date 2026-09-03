Фото: пресс-служба храма

Купол для поврежденного ураганом храма доставили в Большой Куяш.

Сильный ветер испортил объект культурного наследия в июне этого года.

В село Большой Куяш Кунашакского округа привезли новый купол для малого храма. В июне 2026 года ураган сорвал его с крестом, повредил секции кованого ограждения и столбики.

Малый храм установлен на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы в честь Рождества Христова. Настоятель храма иерей Игорь Марков вместе с прихожанами сразу начали ликвидировать последствия. Новый купол заказали в Алапаевске. Его изготавливал специалист Вячеслав Клещев около месяца.

«В ближайшее время состоится его освящение и установка на храм. Мы выражаем огромную благодарность всем причастным в этом благом деле, всем неравнодушным жертвователям, кто поддержал наш приход»,— сообщил настоятель храма иерей Игорь Марков.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/