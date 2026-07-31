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На соревнования по парусному спорту на Увильдах приедут яхтсмены со всей России.

На соревнования по парусному спорту на Увильдах приедут яхтсмены со всей России.

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

На соревнования по парусному спорту на Увильдах приедут яхтсмены со всей России.

В середине августа на озере Увильды состоится Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту. С прошлого года соревнования проводятся на межрегиональном уровне, а в этом году впервые получили официальный статус всероссийских. Организаторы ожидают, что на старт выйдет до 300 яхтсменов.— В будущем спортсмены могут стать капитанами — сертифицированными рулевыми парусно-моторного судна. Яхтинг может стать одной из визитных карточек Челябинской области, которая славится своими озерами, — считает глава оргкомитета Кубка, директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли.

По информации Всероссийской федерации парусного спорта, свое участие в Кубке губернатора Челябинской области уже подтвердили спортсмены из Москвы и Владивостока, а в детских заездах будут состязаться команды из Пермского края, Татарстана и других регионов страны.

Особенность регаты заключается в совместном формате: одновременно проходят гонки для юных яхтсменов в возрасте от девяти до шестнадцати лет в классах «Оптимист», «Кадет» и «Ракета-270», а также любительские заезды для взрослых без возрастных ограничений. Нововведением нынешнего года станет участие в соревнованиях для взрослых не только крейсерских яхт, но и мобильного класса «Микро». Такие лодки удобно перевозить на автоприцепах, что существенно облегчает командам перемещение между городами.

Победители детских соревнований получат комплекты дорогостоящих парусов, которые помогут молодым спортсменам успешно выступать на других регатах и выходить на более высокий уровень. Для остальных участников Кубка также предусмотрены награды.

Отметим, перед Кубком губернатора в Челябинске на озере Смолино пройдет чемпионат Уральского федерального округа по парусному спорту.

Ранее инженеры из Снежинска своими руками создали оригинальную яхту.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/sport/1142428/

2026-08-05PKT12:14:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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