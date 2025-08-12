Обратная связь Четверг, 14 августа, 08:00
В Госдуме хотят отменить домашние задания для школьников. А еще ввести второй выходной.

Депутаты активно обсуждают вопрос об их замене. Подробнее

Челябинские гостиницы, санатории и базы отдыха обязали пройти самооценку.

Челябинские гостиницы, санатории и базы отдыха обязали пройти самооценку. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 13.08.2025 год. Подробнее

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Здесь день пушистых проходит как в детском лагере: с сон-часом, полдником и игровой комнатой. Подробнее

Оперативная обстановка 12.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Прохладной и дождливой выдастся середина августа в Челябинской области.

Прохладной и дождливой выдастся середина августа в Челябинской области. Осадки будут в основном кратковременными, но ливневыми. Подробнее

Более 845 тысяч пенсионеров Челябинской области получат премии ко Дню пожилого человека.

Размер единовременной выплаты составит 800 рублей. Подробнее

Оперативная обстановка 11.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее
Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
Оперативная обстановка.
Ярмарка на рудниках 2025.
Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.
Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».
Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»
