Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Хозяева турнира остались за чертой призеров, но выступили достойно.

Пять классных боев, аншлаг на трибунах и тематические песни группы «Любэ» между раундами — этим запомнился чемпионат МВД России по боксу в Челябинске. В финальном блоке три наших земляка свои поединки проиграли, но выступили достойно, завоевав шесть наград. Рассказываем, как прошли бои, и передаем атмосферу безупречного в организационном плане турнира.

Уже сам факт того, что Челябинску доверили провести ведомственный чемпионат — большой успех. К нам прибыли более 300 боксеров из 37 регионов страны. Причем их уровень — очень высокий, конкуренция серьезная. Многие из них — мастера спорта международного класса, входят в состав национальной сборной, побеждали на чемпионатах мира, а еще достойно бьются в профессиональных турнирах.

«Да, это не чемпионат России, где собираются все сильнейшие боксеры страны, но турнир МВД почти ему не уступает. Здесь реально очень хорошие ребята, одни из лучших в стране»,— рассказал автору строк Вадим Мусаев, боксер из Московской области.

Стоит ли удивляться, что турнир вызвал большой интерес у любителей бокса в Челябинской области. Подтверждением тому — переполненные трибуны дворца спорта «Юность». А он, кстати, вмещает около 3000 зрителей.

Разумеется, больше половины из них составляли сотрудники МВД, и многие из них пришли сюда не любопытства ради, а по приказу сверху. Но разве это так важно? Они помогли создать атмосферу большого и классного события, и это — главное!

Прибыли поддержать челябинских боксеров и почетные гости. Среди них губернатор Алексей Текслер, а также начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев.

«Для нас честь принимать у себя столь важный турнир. Мы постарались организовать его на самом высоком уровне. Бокс — это замечательный вид спорта. Бокс — это спорт мужественных людей. Для нас важно, что наша область приняла сегодня эти финальные соревнования»,

— обратился к участникам и зрителям турнира губернатор Алексей Текслер.

Что касается финального блока боев, то их в программе значилось пять. Да, уже по ходу турнира организаторы решили «переиграть» и часть финалов провели накануне. По их итогам хозяева соревнований завоевали три медали. Серебро региону принес Эдуард Ярушин (75 кг), а бронзовые награды — Алексей Киселев (60 кг) и Сергей Егоров (71 кг).

Вчера, 31 октября, в ринг вышли еще три представителя Челябинской области. И каждый из них не без оснований претендовал на то, чтобы завоевать золото. Не сложилось, но обо всем по порядку.

Открывал финальный блок поединок челябинца Никиты Ларионова и Сергея Ярулина из Красноярского края. Сибиряк здорово провел первый раунд, хорошо держал оппонента на дистанции, остановив его джебами. Как ни пытался челябинец выйти на удобную для себя дистанцию, сделать у него это не получилось.

«„Прорвемся!“ — ответят опера», — песня группы «Любэ» после первого раунда была очень кстати. Никита включился в бой, провел несколько неплохих атак в голову. Но затем снова нарвался на встречный джеб соперника. В третьем раунде Сергей Ярулин еще добавил в движении. Исход победителя был ясен.

«Соперник силен, он меня опережал, не давал проводить свои комбинации. Конечно, немного расстроен, но понимаю, что не выиграл этот бой. Тем не менее это хороший для меня опыт. Я впервые выступаю в таком классном турнире»,

— рассказал после боя корреспонденту ИА «Первое областное» Никита Ларионов.

«Помни о фигуре, о мускулатуре» (кстати, за музыкальное сопровождение поединков нужно выразить отдельный респект организаторам!) — еще одна композиция группы «Любэ» зарядила на эмоции другого челябинского боксера, Хикмета Гараева. Тот уступал по очкам после двух раундов своему оппоненту — Вадиму Мусаеву из команды ГУ МВД Московской области.

Челябинец резво рванул в бой, провел комбинацию ударов «бум-бам по головам» и как будто заставил соперника занервничать. На ринге в третьем раунде был уже не бокс, а настоящая драка — размашистая и немного сумбурная. Но зрелищная и эффектная.

Вывести соперника из себя челябинцу не удалось, на опыте и мастерстве Вадим Мусаев одержал победу. А ведь он — мастер-«международник», финалист чемпионата мира 2021 года в Сербии. Проиграть такому оппоненту не зазорно, но наш земляк придерживается другого мнения.

«Ты видел бой? И как тебе? Я же его не проиграл. Равная борьба была, на тоненького», — Хикмет Гараев, прежде чем дать свой комментарий, задал встречный вопрос журналисту «Первого областного».

Уже немного остыв, наш земляк рассказал, что был рад принять участие в турнире. И серебряная медаль — в целом неплохой для него результат. Хотя он ставил перед собой задачу завоевать золото.

А завершал финальный блок челябинец Андрей Стоцкий. Ему предстояло сразиться со своим старым хорошим соперником Теймуразом Суровым из Москвы. Они уже дважды пересекались на соревнованиях, и оба раза столичный боксер одерживал верх. Но если учитывать титулы и регалии, то наш земляк выглядел в этом противостоянии фаворитом.

Андрей Стоцкий начал здорово, держал соперника на нужной для себя дистанции. Длинными руками он останавливал оппонента, чаще и больше попадал в цель. Однако уже в середине второго раунда силы стали покидать челябинца. Он стал чаще входить в клинч, «вязать» соперника.

В третьем раунде наш земляк и вовсе вынужден был уйти в глухую оборону, лишь раз серьезно попав в голову соперника. Единогласным решением судей победу в этом бою одержал Теймураз Суров.

«Я видел и чувствовал, что Андрею становится сложно, он тяжело дышал. Такой и был план на бой — не дать ему „разгуляться“ в первом раунде, а затем поджать его физически. Получается, что план сработал»,— отметил после боя Теймураз Суров.

Команда ГУ МВД России по Челябинской области осталась без золотых медалей. В их активе четыре серебра и две бронзы. И ей совсем немного не хватило для того, чтобы попасть в тройку призеров в командном зачете. Однако тренеры южноуральской сборной уверены — результат в такой конкурентной борьбе более чем достойный.

«Жаль, что не удалось попасть в тройку призеров по итогам командного зачета. Но четвертое место — это достойный результат! Турнир собрал очень сильных спортсменов, многие из боксеров входят в состав национальной сборной. Наши ребята показали хороший уровень подготовки и мастерства»,

— считает старший тренер сборной Челябинской области по боксу Эдуард Абзалимов.

Чемпионат МВД России по боксу. Призеры соревнований от Челябинской области:

Серебро: Никита Ларионов (57 кг), Хикмет Гараев (71 кг), Эдуард Ярушин (75 кг) и Андрей Стоцкий (свыше 92 кг).

Бронза: Алексей Киселев (60 кг) и Сергей Егоров (71 кг).

Победу в командном зачете одержали боксеры из ГУ МВД Московской области. В тройке призеров также представители Красноярского и Краснодарского краев.

Чемпионат МВД России по боксу прошел при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами чемпионата выступили ГУ МВД по Челябинской области, региональные министерство спорта, фонд поддержки спорта и федерация бокса.

