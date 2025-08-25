Обратная связь Среда, 27 августа, 07:20
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале.

Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале. Коллективы встретились в центре Москвы. Подробнее

| Общественная жизнь

Курс «История родного края» вводится в школах Челябинской области вместо обществознания.

«История родного края» вводится во всех регионах страны по решению Минпросвещения РФ. Для учеников 5-7 классов урок заменит обществознание. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 26.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша на 30, 31 августа 2025 года.

Афиша на 30, 31 августа 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан в последние летние выходные, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

| Новости

В последнюю неделю лета на Южном Урале погода будет переменчивой.

В последнюю неделю лета на Южном Урале погода будет переменчивой. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России.

Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России.

На старт шести дистанций вышли 4200 атлетов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Россия построит в космосе первую в мире платформу-дрон.

На земной орбите создадут суверенный технологический лагерь, которых будет состоять из шести модулей. Для этого построят первую в мире платформу-дрон. Ее работу будут полностью контролировать роботы. Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер: российский триколор — это часть нашей героической истории.

История флага уходит далеко в прошлое. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России.

Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России.

 Фото: Дмитрий Сопильняк и Алексей Журавлев, ИА «Первое областное»

Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России.

На старт шести дистанций вышли 4200 атлетов.

Вчера, 24 августа, в Челябинске прошел Челябинский марафон — 2025. Более 4200 любителей бега пробежали по центральной улице города. В этом году участниками забегов стали гости из 57 регионов России. Организаторы подвели итоги спортивного события. Делимся с вами цифрами и фактами в нашем материале.

Число доступных мест для участия в Челябинском марафоне было ограничено. Нет никаких сомнений, что легкоатлетические забеги могли бы привлечь и значительно большее количество участников. Предлагались пять дистанций в зависимости от возраста и уровня физической подготовки спортсменов:

42 км — 350 участников;

21 км — 900 участников;

10 км — 1100 участников;

5 км — 1200 участников;

1 км — 800 участников;

детский забег — 850 участников.

Отметим, что самым возрастным участником Челябинского марафона стал 76-летний спортсмен. На старт вышли атлеты из 267 городов, то есть 57 субъектов РФ.

Победители главных забегов, на марафонской дистанции 42,2 км, получили не только денежные премии, но и суперприз — автомобиль. Здесь победу одержали представители других городов. Так, на новеньких автомобилях «Лада-Гранта» уехали Александра Морозова — в Екатеринбург и Алексей Реунков — в Москву.

Кстати, Алексей Реунков родился и вырос в Трехгорном, на профессиональном уровне занимается легкой атлетикой. Он представлял Челябинскую область на Олимпийских играх. Так что это наш земляк, хотя и живет сейчас в Москве.

Если вы еще не видели большой фоторепортаж, который подготовили наши коллеги, советуем посмотреть яркие кадры с Челябинского марафона — 2025 здесь. Кстати, на старт забегов вышло немало известных политиков и чиновников, спортсменов и блогеров. Наверняка кого-то из них узнаете.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/sport/chelyabinskiy-marafon-sobral-uchastnikov-iz-57-regionov-rossii/

2025-08-25PKT10:04:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.
» В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.
» Оперативная обстановка на 29.07.2025 год.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.
» В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.
» Оперативная обстановка на 29.07.2025 год.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги