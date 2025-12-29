Фото: ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Полицейский Дед Мороз на Южном Урале поздравил воспитанников детских центров.

Полицейские Челябинской области присоединились к всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз», чтобы подарить праздничное настроение и заботу детям, нуждающимся в особом внимании. Например, в Ашинском районе в Деда Мороза, Снегурочку и Снежную королеву перевоплотились полицейские и представители Общественного совета при ОМВД, посетив Центр помощи детям в городе Сим. Вместе с музыкальным Мишкой они организовали для детей конкурсы и развлечения.

Новогодние поздравления сотрудники органов внутренних дел провели с пользой для самих ребят и их воспитателей — с ними дополнительно провели беседу по безопасности от дистанционного мошенничества.

— Даря внимание и заботу, полицейские вносят огромный вклад в воспитание подрастающего поколения, – отметила общественница Антонина Миногина.

В Челябинске полицейские также нарядились новогодними волшебниками, поздравив с праздниками ребят социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Курчатовском районе. Детям вручили подарки, а еще напомнили о правилах безопасного поведения во время новогодних каникул.

Ранее к южноуральцам обратились сотрудники МЧС, напомним об опасности петард. Большой риск пиротехника несет для подростков, которые относятся к петардам, как к игрушкам. Жителей региона попросили не оставаться равнодушными и сообщать о местах продажи петард детям.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1137950/