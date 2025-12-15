Фото: нейросеть

Неправильное согревание после мороза приводит к некрозу.

Во избежание серьезных проблем отогреваться нужно постепенно.

Сильнее всего на холоде замерзают конечности, и большинство людей после улицы спешат быстрее отогреть руки и ноги, допуская ошибки, от которых не только не становится лучше, но и развиваются риски опасных осложнений.

Отогреваться нужно неспешно, главное — оказаться в теплом помещении и ждать. Если случилось сильно замерзнуть, смените одежду на домашнюю, утеплившись носками и варежками (но не теми, что были на вас только что на улице) и укройтесь пледом. При длительном холодовом воздействии конечности важно согревать осторожно, в естественных условиях, не предпринимая каких-то радикальных мер.

«Нельзя помещать руки или ноги в горячую воду, греться феном или с усилием растирать конечности. Если мягкие ткани резко отогревать, они начинают больше нуждаться в кислороде, при этом сосуды еще пребывают под действием спазма, они пока не расширились. Подобные способы приводят к дисбалансу между уровнями кислорода — того количества, что пока доходит до тканей, и того объема, в котором ткани нуждаются. Такая разница чревата развитием некроза»,— предупреждают хирурги.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/nepravilnoe-sogrevanie-posle-moroza-privodit-k-nekrozu/