В центре внимания. "Эхо горных вершин" и "ЕгозаЛюбовь".
В Озёрском городском музее открылись выставки «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь», объединённые страстью к горным восхождениям. Подробности - в нашем сюжете.
фиша с 8 по 14 сентября 2025 года. О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.
Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
В центре внимания. Голосование по отбору общественных территорий благоустройства на реализацию в 2026 году.
