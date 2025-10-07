Обратная связь Четверг, 9 октября, 03:07
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Единая дежурно-диспетчерская служба просит водителей быть особенно осторожными по утрам в эти дни. Подробнее

| Общественная жизнь

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Продолжительный отдых стартует 31 декабря Подробнее

| Общественная жизнь

О горах и людях!

О горах и людях!

Иногда явления, события и факты столь велики, что уместить их в рамки одной экспозиции сложно.  Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 08.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

На Таганае обнаружили редкий белоснежный гриб.

На Таганае обнаружили редкий белоснежный гриб.

Это новый вид для национального парка. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале.

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале. Подробнее

| Общественная жизнь

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале.

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

Луна максимально приблизится к Земле. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

О горах и людях!

О горах и людях!

 

О горах и людях

Иногда явления, события и факты столь велики, что уместить их в рамки одной экспозиции сложно. Поэтому, в Озерском городском музее, расположенном по адресу: проспект Победы, д. 2, 10 октября 2025 года в 17.00 синхронно открываются две выставки, посвященные горам и людям, покоряющим горные вершины и живущие горами.

В зале № 1 открывается выставка «Эхо горных вершин», посвящённая истории озерского альпинизма, горнолыжного спорта и сноуборда. Посетителям расскажут об истории этих видов спорта в нашей стране и в Озерске, познакомят с биографиями выдающихся озерских спортсменов. На выставке представлены подлинные экспонаты – дневники, награды и, естественно, снаряжение, которое несведущим людям кажется экзотикой, но именно эта экзотика делает возможным сами восхождения на горные вершины и захватывающие дух скоростные спуски с заснеженных склонов.

Озерские альпинисты начинали тренировки в близлежащих горах и некоторые из них со временем стали буквально культовыми местами для любителей экстремального спорта. Все жители Озерска прекрасно знают местные символы – вершины Сугомак и Егоза, и не раз посещали их, хотя бы как пешие туристы. А сейчас мы хотим представить «внутреннюю кухню» спортивного горнолыжного комплекса «Егоза» - в зале № 2 музея открывается фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь», посвящённую горе и людям, буквально живущим на ней. На ней представлены работы фотографов из Озерска и Кыштымa, запечатлевшие величие и красоту этого потрясающего природного уголка. Фотографии раскрывают не только живописные пейзажи и магию горы, но и атмосферу, которая привлекает сюда людей со всего региона. Ведь в последние годы Егоза стала не только природным, но и культурным центром, объединяя творческих и спортивных людей.

Спортивный комплекс «Егоза» это место притяжения, где встречаются любовь к природе и стремление к новым вершинам. Приглашаем всех ценителей природы, искусства и спорта насладиться красотой этой уникальной горы через объективы местных фотографов.

Выставка «Эхо горных вершин» будут экспонироваться с 10 октября по 30 декабря 2025 года, фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь» - по 30 ноября 2025 года.

Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Также напоминаем, что с 2023 года в Озерском городском музее введено платное посещение выставок. Стоимость посещения организованным группам школьников составляет 50 рублей с человека, руководители групп бесплатно.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

Группа во ВКонтакте - vk.com/muzeum_ozersk

Сайт: museum-ozersk.chel.muzkult.ru/

2025-10-08PKT10:16:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Челябинцам покажут крутые трюки и прыжки на самокатах.
» Эти соки поддержат иммунитет осенью.
» Озёрск музыкальный.
» 37‑я неделя 2025 года начнется и закончится 20‑градусным теплом в Челябинской области.
» Первые заморозки ударили в Челябинской области.
» В центре внимания. Открытие выставки «Необычное в обычном».
» фиша с 8 по 14 сентября 2025 года.
» Челябинцам покажут крутые трюки и прыжки на самокатах.
» Эти соки поддержат иммунитет осенью.
» Озёрск музыкальный.
» 37‑я неделя 2025 года начнется и закончится 20‑градусным теплом в Челябинской области.
» Первые заморозки ударили в Челябинской области.
» В центре внимания. Открытие выставки «Необычное в обычном».
» фиша с 8 по 14 сентября 2025 года.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги