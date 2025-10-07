О горах и людях

Иногда явления, события и факты столь велики, что уместить их в рамки одной экспозиции сложно. Поэтому, в Озерском городском музее, расположенном по адресу: проспект Победы, д. 2, 10 октября 2025 года в 17.00 синхронно открываются две выставки, посвященные горам и людям, покоряющим горные вершины и живущие горами.

В зале № 1 открывается выставка «Эхо горных вершин», посвящённая истории озерского альпинизма, горнолыжного спорта и сноуборда. Посетителям расскажут об истории этих видов спорта в нашей стране и в Озерске, познакомят с биографиями выдающихся озерских спортсменов. На выставке представлены подлинные экспонаты – дневники, награды и, естественно, снаряжение, которое несведущим людям кажется экзотикой, но именно эта экзотика делает возможным сами восхождения на горные вершины и захватывающие дух скоростные спуски с заснеженных склонов.

Озерские альпинисты начинали тренировки в близлежащих горах и некоторые из них со временем стали буквально культовыми местами для любителей экстремального спорта. Все жители Озерска прекрасно знают местные символы – вершины Сугомак и Егоза, и не раз посещали их, хотя бы как пешие туристы. А сейчас мы хотим представить «внутреннюю кухню» спортивного горнолыжного комплекса «Егоза» - в зале № 2 музея открывается фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь», посвящённую горе и людям, буквально живущим на ней. На ней представлены работы фотографов из Озерска и Кыштымa, запечатлевшие величие и красоту этого потрясающего природного уголка. Фотографии раскрывают не только живописные пейзажи и магию горы, но и атмосферу, которая привлекает сюда людей со всего региона. Ведь в последние годы Егоза стала не только природным, но и культурным центром, объединяя творческих и спортивных людей.

Спортивный комплекс «Егоза» это место притяжения, где встречаются любовь к природе и стремление к новым вершинам. Приглашаем всех ценителей природы, искусства и спорта насладиться красотой этой уникальной горы через объективы местных фотографов.

Выставка «Эхо горных вершин» будут экспонироваться с 10 октября по 30 декабря 2025 года, фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь» - по 30 ноября 2025 года.

Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Также напоминаем, что с 2023 года в Озерском городском музее введено платное посещение выставок. Стоимость посещения организованным группам школьников составляет 50 рублей с человека, руководители групп бесплатно.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

Группа во ВКонтакте - vk.com/muzeum_ozersk

Сайт: museum-ozersk.chel.muzkult.ru/