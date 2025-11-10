Обратная связь Среда, 12 ноября, 16:23
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В нацпарках Челябинской области начинают зимнюю подкормку птиц.

В нацпарках Челябинской области начинают зимнюю подкормку птиц.

Принять участие в акции могут все желающие. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округ. Подробнее

| Общественная жизнь

Озёрск спортивный. Кубок ОГО по боксу.

Озёрск спортивный. Кубок ОГО по боксу. Подробнее

| Общественная жизнь

Пусть растут деревья…

Пусть растут деревья…

Наш город всегда был очень зеленым, но деревья стареют, их нужно обновлять. Подробнее

| Общественная жизнь

Работать южноуральцам предстоит 56 дней из 90.

Работать южноуральцам предстоит 56 дней из 90.

Рабочая зима — 2026 будет самой короткой в Челябинской области за последние 20 лет. Подробнее

| Общественная жизнь

Для южноуральских школьников и студентов создали краеведческую викторину.

Для южноуральских школьников и студентов создали краеведческую викторину.

Интерактивная игра «Я познаю Южный Урал» посвящена путешествиям по Челябинской области. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 10 по 16 ноября 2025 года.

Афиша с 10 по 16 ноября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

На водоемах Таганая начался ледостав.

На водоемах Таганая начался ледостав.

Вдоль берегов появились тонкие пластинки льда. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Озёрск спортивный. Кубок ОГО по боксу.

2-3 ноября в КСК «Лидер» состоялся Открытый кубок Озёрского городского округа по боксу. Подробности в нашем репортаже.

2025-11-11PKT12:53:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Маркет-Оз — 2025.
» Мозг-обманщик и закон сохранения энергии: челябинский диетолог рассказала, что мешает нам худеть.
» Афиша с 20 по 26 октября 2025 года.
» В центре внимания. Спортивный праздник «Семья в движении».
» Оперативная обстановка.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Маркет-Оз — 2025.
» Мозг-обманщик и закон сохранения энергии: челябинский диетолог рассказала, что мешает нам худеть.
» Афиша с 20 по 26 октября 2025 года.
» В центре внимания. Спортивный праздник «Семья в движении».

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги