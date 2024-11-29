В минувшие выходные в Озерске прошел турнир по боксу.

Открытый турнир Озерского городского округа проводился 16 и 17 ноября. В соревнованиях участвовали сто боксеров из разных городов Челябинской области: Озерска, Касли, Троицка, Кыштыма, Снежинска, Коркино, Карабаша, Верхнего Уфалея. Озёрский городской округ представляли два клуба – "Легион Мастеров" (Озерск) и "Ринг" (Метлино).

На торжественном открытии спортсменов поддержали глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин, Кавалер Ордена мужества Александр Ухаткин, Кавалер ордена Мужества ветеран бокса Вячеслав Ольховский, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации округа Юлия Зубаирова, а также мастера спорта и ветераны озерского бокса.

Оценивали поединки: главный судья соревнований, председатель федерации бокса и кикбоксинга округа, руководитель клуба "Легион мастеров" Александр Жигмонт. Председатель судейской коллегии округа, судья первой категории Дмитрий Шепелев, судья информатор Анна Шепелева, главный секретарь соревнований Константин Коротков.

Судейская коллегия соревнований:

1. Жило Валерий.

2. Жило Геннадий.

3. Бикмухаметов Эдуард.

4. Рустамов Дмитрий.

5. Маркина Татьяна.

6. Вострикова Вероника.

7. Султанов Дамир.

8. Мартюшов Иван.

9. Багаутдинов Сами.

10. Бутузов Николай.

11. Захарченко Николай.

12. Кулешов Михаил.

13. Гатауллин Зуфар

14. Мубаракшин Ильнар.

По итогу соревнований у озерских боксеров 16 золотых медалей:

1. Баязитов Эрик.

2. Гричишкин Макар.

3. Сотников Иван.

4. Янгалин Руслан.

5. Авдонин Ярослав.

6. Мухаметшина Алина.

7. Соловьёв Степан.

8. Ишмурзин Максим.

9. Воробьев Данила.

10. Пепешин Елисей.

11. Чернов Лев.

12. Дорохин Тимофей.

13. Джунушалиев Григорий.

14. Федин Даниил.

15. Мухамедшин Илья.

16. Энгель Данила.

Тренерский состав подготовивший ребят к соревнованиям:

- Альберт Хисаметдинов (Метлино);

- Александр Жигмонт (Озёрск);

- Александр Босов (Озёрск);

- Дмитрий Шепелев (Озёрск);

- Дмитрий Никулин (Озёрск).

Лучшим боксером турнира стал - Янгалин Руслан (Метлино), он был награжден кубком.

Награждёны денежными сертификатами самые титулованные боксеры турнира:

- Авдонин Ярослав (Озёрск);

- Коробейников Данил (Коркино).

За самый красивый бой были награждены кубками боксеры тяжеловесы:

- Кашин Матвей (Озёрск),

- Самдахматов Богдан (Карабаш).

Фото: Михаил Зимин.

Информация и фото озерской федерации бокса и кикбоксинга.