Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»

«Парижская неделя моды» номинирована на престижную рекламную премию.

За два года под сводами Эйфелевой башни в Челябинской области показали 27 коллекций.

«Парижская неделя моды» вошла в шорт-лист регионального этапа премии «Серебряный Лучник». Это один из авторитетных рекламных конкурсов в России. 17 февраля в Екатеринбурге состоится публичная защита проектов, которые вышли в финал, сообщает Агентство развития креативных индустрий.

Фестиваль за два года превратил небольшое село в Нагайбакском районе Челябинской области в настоящую фешен-площадку. «Парижская неделя моды» создана, чтобы популяризовать локальные бренды одежды и обуви, показать все многообразие южноуральской индустрии.

За два года под сводами уменьшенной копии Эйфелевой башни модные бренды представили 27 коллекций. В 2024 году хедлайнером мероприятия стал модный дом Ольги Маляровой с коллекцией «Эрмитаж», а в 2025‑м бренд Alena Akhmadullina с новой коллекцией, вдохновленной историей Суздаля. Маленький южноуральский Париж в прошлом году посетил и известный российский стилист Алексей Сухарев.

В 2025 году проект стал победителем главной национальной премии в сфере креативных индустрий — Russian Creative Awards в номинации «Агрокреаномика».

Проект реализует Агентство развития креативных индустрий Челябинской области по инициативе общественного деятеля Ирины Текслер.

Ранее «Парижская неделя моды» проходила вместе с Парижским полумарафоном, но уже в 2026 году показ станет отдельным событием в календаре Южного Урала.

