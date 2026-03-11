В Челябинской области ужесточат правила замены лифтов.

Уже в 2026 году условия для жильцов домов, которые хотят обновить лифтовое оборудование в рассрочку, могут стать заметно строже. Если сейчас домам, которые накопили хотя бы половину стоимости нового лифта, предлагают рассрочку на семь лет, то уже в ближайшее время этот срок может сократиться до пяти лет.

Как сообщает старейшее городское издание «Вечерний Челябинск», стоимость одного нового лифта сегодня составляет около четырех миллионов рублей. Собрать такую крупную сумму силами одного дома практически невозможно, поэтому ассоциация «Российское лифтовое объединение» дает жильцам возможность оплатить замену лифта в рассрочку без процентов.

Получить рассрочку могут дома, накопившие хотя бы половину от необходимой суммы. Если средств пока недостаточно, жильцам могут предложить увеличить взносы на капремонт или собрать дополнительные деньги разовым платежом. Решение о замене лифта в рассрочку принимается на общем собрании собственников. Благодаря механизму рассрочки, в январе этого года в 10 многоэтажных домах Челябинска установили новые лифты.

Но из-за высокой ключевой ставки Центробанка и роста финансовых рисков максимальный срок рассрочки, скорее всего, уже в этом году сократят с семи до пяти лет, а рекомендуемый срок рассрочки составит всего три года. Об этом заявил гендиректор «Российского лифтового объединения» Петр Харламов.

Программа замены лифтов рассчитана до 2030 года. В 2026 году в Челябинской области предстоит заменить около тысячи лифтов, из них 580 — в домах, где деньги на капремонт собираются на спецсчете. Если жители не будут согласны с условиями рассрочки, они могут перевести дом со спецсчета в общий котел — тогда заменой лифтов займется региональный оператор.

Ранее «Губерния» сообщала, что в 2025 году в регионе заменили 754 лифта.

