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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 05.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 05.06.26 г. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 05.06.26 г.

1. Сегодня пятница 05 июня 2026 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +13°С

• атмосферное давление 734 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 94%

• ветер Сев.-Вост.-2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Луначарского 15-3п, Дзержинского 56-8п, К Маркса 19-4п с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения

3 В сетях горячего водоснабжения:

Луначарского 15-3п, Дзержинского 56-8п, К Маркса 8-1п, К Маркса 19-4п с 9 до 12 часов

Вниманию озерчан!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

Сегодня днем, в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, в горах продолжительные дожди, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Вниманию водителей!

В связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту железнодорожного переезда № 4 в период с 22.06.2026 по 26.06.2026г. будет ограничено движение автотранспорта через указанный переезд по Татышскому шоссе.

В месте проведения ремонтных работ будет организован временный объездной путь.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 05 июня 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно, дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25 м/с. Температура воздуха ночью от +9° до +14°, днем от +18° до +23°, в горах до +13°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: ночью и днем 5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, в горах продолжительные дожди, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Возникновение очагов лесных пожаров не прогнозируются. На территории области будут действовать 1 и 2 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 147 обращений.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64035/

2026-06-05PKT09:15:00

Ключевые теги: Озерск, оперативная обстановка, погода.

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