Фото: Центр историко-культурных исследований «Астра»

Старинную чернильницу в виде лаптя нашли в центре Челябинска.

Необычную находку XIX века обнаружили археологи на улице Пушкина в Челябинске. Больше века стеклянная чернильница пролежала, скрытая от глаз, пока ее не нашли южноуральские специалисты.

Небольшой лапоть, возможно, был изготовлен на фабрике Луковникова в Москве. В 1894 году производство этой фабрики располагалось в Замоскворечье, сообщает ГТРК «Южный Урал».— Продукция выпускалась с клеймом «П. Е. Л.» — фирма Поликарпа Ефимовича Луковникова. Эта фирма в огромном количестве выпускала флаконы с чернилами, — сообщает центр историко-культурных исследований «Астра».

Компания выпускала и другие сосуды, которые сегодня очень ценятся коллекционерами. В районе современной улицы Пушкина начали появляться строения еще с момента основания города в XVIII веке, и по этой причине здесь частыми стали находки старинных артефактов. В основном это предметы, связанные с бытом людей, живших 100–200 лет назад: пивные бутылки, пряжки от ремней, осколки посуды.

