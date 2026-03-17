Обратная связь Четверг, 19 марта, 18:22
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.

Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.

| Общественная жизнь

На автозаправках Челябинской области с приходом весны подорожал бензин.

На автозаправках Челябинской области с приходом весны подорожал бензин.

Средняя цена популярного АИ‑92 достигла почти 59 рублей за литр. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 19.03.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Эксперты прогнозируют укрепление связей Крыма с Челябинской областью.

Эксперты прогнозируют укрепление связей Крыма с Челябинской областью. Подробнее

| Общественная жизнь

Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Соревнования в Туле собрали более 500 атлетов из 55 регионов страны. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск провёл встречу с пенсионерами города.

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск провёл встречу с пенсионерами города. Подробнее

| Общественная жизнь

Причиной диабета являются вовсе не сладости.

Причиной диабета являются вовсе не сладости.

Что на самом деле запускает патологию. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.

Остров Веры на озере Тургояк остается одним из самых загадочных мест Южного Урала. Здесь сохранились десятки мегалитических сооружений каменного века, древние гробницы и следы стоянок неандертальцев. О том, кто в древности жил на острове и почему постройки тех времен до сих пор вызывают вопросы у ученых, в авторской программе Андрея Трушникова «Говорящие» рассказала археолог, заведующая учебным музейно-выставочным комплексом ЮУрГУ «Народы и технологии Урала» Юлия Васина.

По словам Юлии Васиной, первые люди появились на острове около 120 тысяч лет назад. Скорее всего, это были неандертальцы.

Мегалиты на острове Веры были открыты случайно — их первым заметил турист Владимир Королев.

— Он там был просто на экскурсии, а потом пришел к ученым и говорит: «Ребята, так это же вообще-то мегалиты», — рассказывает Юлия Васина.

Археологи не раз изучали эти сооружения, но до сих пор многие вопросы остаются без ответа. Точные даты строительства определить сложно: радиоуглеродный анализ здесь не применим из‑за частых лесных пожаров в прошлом и природного радиационного фона гранитов. Однако найденные орудия и следы обработки камня указывают на очень древнее происхождение мегалитов.

— Мегалитическая традиция существовала где-то с седьмого тысячелетия до нашей эры и вплоть до второго тысячелетия до нашей эры, — говорит Юлия Васина. — Мегалиты встречаются в Северной Африке, в Европе, на Кавказе… Эти сооружения хоть и похожи, но в то же время разные. Многие из них служили для погребения, но насчет острова Веры уверенности нет. Судя по архитектуре, они действительно могли быть возведены для погребений, но с тех пор были переиспользованы многократно. Ведь человек как появился на острове, так практически и не уходил, там было множество поселений.

Ученые предполагают, что строители мегалитов на острове Веры хорошо изучили движение Солнца и других небесных объектов по небосклону.

— Самый большой мегалит на острове построен так, что в день осеннего равноденствия лучи заходящего солнца проходят через коридор сооружения и освещают его стену, — рассказывает Юлия Васина.

Археологические исследования на острове Веры порой приводят к неожиданным открытиям. Так, скульптуру быка внутри одного из мегалитов обнаружили дети — дочь и племянница Юлии Васиной, которых она взяла с собой в экспедицию.

— Мы искали гравировки и рисунки, так как они часто встречаются на европейских мегалитах. — Девочки зашли в коридор, в этот момент солнце упало, видимо, под таким углом, что они говорят мне: «Там морда». Смотрю — и правда, морда, — рассказывает археолог. — А все остальные ходили мимо и не видели.

Современные археологи сходятся во мнении, что дальнейшие раскопки на острове Веры невозможны без создания здесь музея‑заповедника — древние сооружения нужно защитить от черных копателей. Кроме того, чтобы избежать риска обвалов при раскопках, мегалиты нужно укреплять и реставрировать.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/science/1139402/

2026-03-19PKT12:20:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» В Озерске двум семьям из ветхих домов вручили ключи от современных квартир.
» В «темных цехах» АвтоВАЗа могут начать работать челябинские роботы.
» Официальные итоги открытого первенства Озерска.
» В Бредах запустили проект «Дети уральской закалки» о юных тружениках.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Когда кошмарный сон считается полезным.
Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги