Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.

Остров Веры на озере Тургояк остается одним из самых загадочных мест Южного Урала. Здесь сохранились десятки мегалитических сооружений каменного века, древние гробницы и следы стоянок неандертальцев. О том, кто в древности жил на острове и почему постройки тех времен до сих пор вызывают вопросы у ученых, в авторской программе Андрея Трушникова «Говорящие» рассказала археолог, заведующая учебным музейно-выставочным комплексом ЮУрГУ «Народы и технологии Урала» Юлия Васина.

По словам Юлии Васиной, первые люди появились на острове около 120 тысяч лет назад. Скорее всего, это были неандертальцы.

Мегалиты на острове Веры были открыты случайно — их первым заметил турист Владимир Королев.

— Он там был просто на экскурсии, а потом пришел к ученым и говорит: «Ребята, так это же вообще-то мегалиты», — рассказывает Юлия Васина.

Археологи не раз изучали эти сооружения, но до сих пор многие вопросы остаются без ответа. Точные даты строительства определить сложно: радиоуглеродный анализ здесь не применим из‑за частых лесных пожаров в прошлом и природного радиационного фона гранитов. Однако найденные орудия и следы обработки камня указывают на очень древнее происхождение мегалитов.

— Мегалитическая традиция существовала где-то с седьмого тысячелетия до нашей эры и вплоть до второго тысячелетия до нашей эры, — говорит Юлия Васина. — Мегалиты встречаются в Северной Африке, в Европе, на Кавказе… Эти сооружения хоть и похожи, но в то же время разные. Многие из них служили для погребения, но насчет острова Веры уверенности нет. Судя по архитектуре, они действительно могли быть возведены для погребений, но с тех пор были переиспользованы многократно. Ведь человек как появился на острове, так практически и не уходил, там было множество поселений.

Ученые предполагают, что строители мегалитов на острове Веры хорошо изучили движение Солнца и других небесных объектов по небосклону.

— Самый большой мегалит на острове построен так, что в день осеннего равноденствия лучи заходящего солнца проходят через коридор сооружения и освещают его стену, — рассказывает Юлия Васина.

Археологические исследования на острове Веры порой приводят к неожиданным открытиям. Так, скульптуру быка внутри одного из мегалитов обнаружили дети — дочь и племянница Юлии Васиной, которых она взяла с собой в экспедицию.

— Мы искали гравировки и рисунки, так как они часто встречаются на европейских мегалитах. — Девочки зашли в коридор, в этот момент солнце упало, видимо, под таким углом, что они говорят мне: «Там морда». Смотрю — и правда, морда, — рассказывает археолог. — А все остальные ходили мимо и не видели.

Современные археологи сходятся во мнении, что дальнейшие раскопки на острове Веры невозможны без создания здесь музея‑заповедника — древние сооружения нужно защитить от черных копателей. Кроме того, чтобы избежать риска обвалов при раскопках, мегалиты нужно укреплять и реставрировать.

