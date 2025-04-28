Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Эколог предупредил южноуральцев о крупных штрафах за сбор редких весенних цветов.

На склонах озера Тургояк челябинский эколог заметил редкие первоцветы прострела желтеющего. Сегодня этот вид является вымирающим, занесен в Красные книги многих регионов России и Казахстана. Сбор растений наказывается крупными штрафами.

Численность прострела желтеющего сокращается в результате хозяйственной деятельности человека — из-за красоты цветков ранее весеннее растение нередко становилось объектом внимания, его срывали для создания букетов, выкапывали, порой оно подвергалось вытаптыванию.

За срыв цветков прострела желтеющего граждане рискуют получить штраф в размере от 2,5 до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц штраф возрастает в разы — от 15 до 20 тысяч рублей, а юридические рискуют остаться без сотен тысяч — штраф составляет от 500 тысяч рублей до миллиона.

Напомним, несколько месяцев назад челябинская студентка Юлия Непогодьева придумала проект «ЭкоГород 74», в котором молодежи об экологии рассказывают понятным языком. Ей и ее единомышленницам уже удалось получить поддержку от министерства экологии Челябинской области. В будущем этот проект может стать всероссийским.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1132877/