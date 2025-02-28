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Жители Челябинской области смогут получить четыре новые награды.

Депутаты Законодательного собрания утвердили появление в регионе четырех новых наград. Соответствующие изменения были внесены в региональный закон «О наградах» по инициативе губернатора Алексея Текслера. Этими наградами будут награждаться южноуральцы за выдающиеся достижения в различных областях.

Как сообщает «МК-Челябинск», первая из новых наград — медаль «Трудовая доблесть Южного Урала». Она присуждается за выдающиеся достижения в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других экономические сферы. Те, кто удостоится этой медали, получат выплату в 40 тысяч рублей.

Вторая награда — знак отличия «За содействие специальной военной операции». Его будут вручать за волонтерскую и благотворительную деятельность, а также за восстановление инфраструктуры в новых регионах. Размер выплаты для обладателей этой награды составит 25 тысяч рублей.

Эти две награды могут получить как граждане, так и коллективы предприятий. Однако денежные премии предусмотрены только для физических лиц.

Третья награда — знак отличия «За высочайшие достижения». Как указано в законе, он присуждается за вклад в развитие детско-юношеского и профессионального спорта, научные исследования и модернизацию системы образования. Обладатели этой награды также получат 25 тысяч рублей.

Наконец, четвертая награда — почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Челябинской области». Эта награда будет вручаться за значительные достижения и вклад в развитие дорожного хозяйства региона.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131725/