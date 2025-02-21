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Челябинский эксперт объяснила, как оформить самозапрет на выдачу кредитов.

С 1 марта южноуральцы смогут обезопасить себя от кредитов, оформленных мошенниками. Для этого нужно будет через портал «Госуслуги» или во время личного визита в многофункциональный центр оформить специальное заявление. Информация о самозапрете на оформление кредитов отправится в Бюро кредитных историй. Банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять эту информацию перед тем, как одобрить кредит на ваше имя.

— Можно будет выбрать: ограничить выдачу займов только в банке или только в микрофинансовых организациях либо во всех организациях. Также выбор будет на запрет по форме обращения за кредитом: очно, онлайн или обе формы, — уточняет начальник отдела платежных систем и расчетов Челябинского отделения Банка России Людмила Панина.

Эксперт отмечает, что сегодня порядка 40 процентов всех украденных мошенниками сумм — это оформленные кредиты на их жертв. Кредиты оформляются онлайн, если у киберпреступников появляется доступ к личным данным какого-либо человека. Самозапрет на кредиты позволит южноуральцам обезопасить себя от этого.

— Подразумевается запрет на выдачу потребительских кредитов. Он не будет распространяться на кредиты до 50 тысяч рублей, на ипотечные и образовательные кредиты. Исключены из списка также автокредиты, если сумма сразу перечисляется на счет автодилера, и кредит на покупку техники, если он оформляется в магазине бытовой техники, — говорит Людмила Панина. — Если человек решит взять потребительский кредит, ему нужно будет сначала снять самозапрет, оформив заявление через «Госуслуги» или МФЦ.

Важно отметить, что сразу после снятия самозапрета оформить кредит не получится, должны пройти сутки с того момента, как запрет будет снят. За это время человек сможет еще раз хорошенько обдумать, нужны ли ему долговые обязательства.

С 1 сентября 2025 года такой период охлаждения станет нормой при оформлении кредитов. Временной зазор между оформлением кредита от 50 до 200 тысяч рублей и его получением составит четыре часа. Получить кредит больше 200 тысяч рублей южноуральцы и все россияне смогут только спустя 48 часов после оформления.

Эксперт стала гостем прямого эфира Центра управления регионом. Тогда же стало известно, что в январе 2025 года мошенники украли у южноуральцев более 250 миллионов рублей.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131476/