Фото: ИА «Первое областное»

Челябинский оперный театр стал символом возрождения культуры в послевоенные годы.

Театр радует зрителей яркими постановками уже 70 лет.

Сегодня, 29 сентября, Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Михаила Глинки отмечает 70‑летие. За эти годы театр стал хранителем лучших образцов классического искусства и внес огромный вклад в развитие культуры не только на Южном Урале, но и в России, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Мировые премьеры, зарубежные гастроли, престижные конкурсы и масштабные фестивали сделали Челябинский театр оперы и балета одним из главных центров творческой жизни страны. Он вносит огромный вклад в развитие отечественной культуры, поддерживает молодые дарования и остается точкой притяжения серьезной, вдумчивой аудитории»,— сказал глава региона.

И в том, что Челябинск станет культурной столицей России в 2027 году, — большая заслуга талантливого коллектива театра и его зрителей, добавил Алексей Текслер.

«Уверен, что в юбилейный год он продолжит радовать нас громкими премьерами и яркими проектами, подтверждая свой статус флагмана региональной культуры»,— сказал губернатор.

Здание театра начали возводить в 1937 году на одной из старейших площадей Челябинска. Свои двери он должен был открыть 7 ноября 1941 года. Но планы нарушила Великая Отечественная война: в здание эвакуировали Московский завод контрольно-измерительного инструмента и приборов «Калибр». Там он проработал до 1948 года. После продолжительной работы завода здание театра нуждалось в полной реконструкции. Она заняла семь лет.

Наконец, 29 сентября 1956 года состоялось открытие первого театрального сезона оперой «Князь Игорь». И именно на сцене челябинского оперного театра зрители впервые увидели многие оперы и услышали редко звучавшие сочинения великих композиторов — советских и иностранных. Неспроста театр тогда называли «лабораторией советской оперы». Он стал символом культурного возрождения Южного Урала в послевоенное время, добавил Алексей Текслер.

Сегодня в репертуаре театра — не только оперы, но и оперетты, и мюзиклы, и балет. Зрители могут насладиться «Аидой» Джузеппе Верди, «Богемой» Джакомо Пуччини, «Веселой вдовой» Франца Легара, «Евгением Онегиным» Петра Чайковского и многими другими постановками.

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