Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Из-за новых сильных дождей на Южном Урале увеличат сброс воды с водохранилищ.

В ближайшее время на территории Челябинской области ждут сильные ливни, в связи с чем в реках региона может установиться неустойчивый водный режим, предупредили в Челябинском гидрометцентре. В зоне особого риска — малые реки и участки ниже прудов и водохранилищ, где возможны резкие подъемы уровня воды.

Как сообщили в региональном министерстве экологии, уже сейчас отмечен незначительный рост уровня воды в Аргазинском, Шершневском, Верхнеуфалейском, Южноуральском и Нязепетровском водохранилищах. В Шершневском и Аргазинском сбросы составляют 70 и 40 кубометров в секунду соответственно. Ситуацию на всех водохранилищах называют контролируемой. Гидротехнические сооружения (ГТС) работают в штатном режиме.

Однако, чтобы избежать подтоплений, муниципалитетам поручено в ближайшее время произвести максимальные сбросы воды с водохранилищ. Это необходимо для освобождения емкости водохранилищ перед приходом паводковых вод. Ответственным за контроль работы ГТС рекомендовано усилить мониторинг. Ведется дополнительная расчистка русел рек и водопропускных сооружений.

Согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, сегодня, 30 июля, на Южном Урале в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозой и градом. При этом температура воздуха сохранится высокая — 31-36 градусов.

Как ранее сообщала «Губерния», установившаяся в Челябинской области жара позволила начать раннюю уборку озимых культур. В министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что это хорошая возможность приступить к ранней реализации зерна.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142295/