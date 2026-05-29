Афиша с 1 по 7 июня 2026 года.

С праздником!

На Южный Урал прибыли первые 40 тонн арбузов из Казахстана.

На Южном Урале молодежи прививают иммунитет к разрушительным идеям.

Оперативная обстановка.

В Челябинске 30 мая перекроют проспект Ленина из‑за марафона.

Жители Челябинской области рискуют не улететь в отпуск из-за трех частых ошибок.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Сегодня понедельник 01 июня 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +11 °С

• атмосферное давление 735 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 94 %

• ветер Зап 2-3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП (с 1 погибшим).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Луначарского 1,3,5,7,9 с 9. 30 мин до окончан

2 В сетях электроснабжения:

Колыванова с 32 по 37, 39,41, Музрукова 2/2, 3 с 8 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения:

Космонавтов 2,4,6,8,10, Ленинградская 7,9,11,33 Набережная 25,27,31ё,43 с 9 час до окончания

Семенова 14, Октябрьская 8, 12 с 9 до 11 часов

Семенова 16, Октябрьская10,16 с 11 до 13 часов

Семенова 18, Октябрьская 18 с 13 до 15 часов

Вниманию водителей !

В связи с проведением ремонтных работ на системе холодного водоснабжения сегодня 01.06.2026 г., с 09 часов 30 минут и до 17:00 часов 02.06.2026 г., будет перекрыто движение автотранспорта между домами ул. Октябрьская 26 – б. Луначарского 1. Просьба к водителям соблюдать осторожность и выбрать альтернативный маршрут движения.

Вниманию жителей дома по пр. К Маркса 4!

В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения прекращена подача холодной питьевой воды на ваш дом. Питьевую воду можно будет набрать с 6 до 9 часа со стендера, установленного у домов по пр. К Маркса 3 и 4. Просьба заблаговременно сделать запас холодной воды

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 01 июня 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, днём местами кратковременные дожди, ночью на севере до сильных, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +5° до +10°, при прояснении до +2°, днем от +18° до +23°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие двое суток ожидается, что на большинстве рек области будет неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, увеличение притока воды к водохранилищам. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 147 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63991/

2026-06-01PKT11:36:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

