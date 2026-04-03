Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

"На одном из фестивалей рассказали об отношении древних людей к огню. Он приносит и пользу, и беды."

В южноуральских лесах с 3 апреля установлен пожароопасный сезон.

Особые противопожарные меры начинают действовать в Челябинской области через два дня. Дату начала пожароопасного сезона назвали в правительстве региона.

Если в лесах Южного Урала опасный сезон начнется с 3 апреля 2026 года, то в отдельных муниципалитетах он стартует с 10 апреля. Речь про Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский, Саткинский округа, а также Верхний Уфалей, Златоуст и Усть-Катав.

Сейчас, как сообщала «Губерния», в Челябинской области установилась аномально жаркая для апреля месяца погода. Поэтому повышается пожарная опасность (в первую очередь в лесах). В разговоре с нашим изданием начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин рассказал, что в регионе уже согласовали план тушения пожаров в пожароопасный период. Планируется задействовать около пяти тысяч человек и 1800 единиц техники. Вся техника уже готова к борьбе с ландшафтными и лесными пожарами.

Кроме того, в этом году за ситуацией в лесах будут следить с помощью беспилотников — 55 сотрудников Главного управления лесами прошли обучение на операторов дронов. На БПЛА хорошие камеры, тепловизоры. А под видеонаблюдение стационарными видеокамерами (их будет 110) возьмут больше территорий в горнозаводской зоне.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1139639/