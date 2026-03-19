Челябинскую воду признали одной из лучших в России.

Челябинскую воду признали одной из лучших в России. Подробнее

Из-за чего вы незаметно набираете вес.

Из-за чего вы незаметно набираете вес.

Часто многие калории остаются неучтенными. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 20.03.2026 год. Подробнее

Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.

Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.

Остров Веры на озере Тургояк остается одним из самых загадочных мест Южного Урала Подробнее

На автозаправках Челябинской области с приходом весны подорожал бензин.

На автозаправках Челябинской области с приходом весны подорожал бензин.

Средняя цена популярного АИ‑92 достигла почти 59 рублей за литр. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 19.03.2026 год. Подробнее

Эксперты прогнозируют укрепление связей Крыма с Челябинской областью.

Эксперты прогнозируют укрепление связей Крыма с Челябинской областью. Подробнее

Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Соревнования в Туле собрали более 500 атлетов из 55 регионов страны. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
 Фото: нейросеть

Часто многие калории остаются неучтенными.

Порой человек может недоумевать, сетуя, что ест он вроде бы мало и даже следит за питанием, но вес почему-то все равно увеличивается. Что же может быть причиной такого странного явления?

На деле, как правило, все обходится без мистики: зачастую люди помнят только про основные приемы пищи, забывая учитывать «незаметные» калории, которые каждый день поступают в организм в немалых объемах.

«У организма есть такая особенность: проводить фиксацию всего, что в него попадает, даже в случае, когда мозгом какое-то угощение не воспринимается как еда. Попробовали ложку-две соуса, пока готовили, доели за ребенком бутерброд, выпили кофе с сахаром и/или молоком — это все кажется мелочью, а на деле акты пополнения энергетического баланса»,— говорят диетологи.

Когда ритуал приема пищи отсутствует, а потребляемая еда не считается мозгом питанием, калории не испаряются, они оседают в теле, и организм их «вписывает в счет-фактуру».

Попробуйте хотя бы примерно прикинуть, на сколько калорий тянет то, что вы регулярно доедаете за ребенком, чтобы не выкидывать остатки, сколько вами потребляется жидких калорий — соков, смузи, сладкого кофе и прочего, особенно алкоголя, с котором аппетиты растут, а самоконтроль снижается.

Когда есть проблема лишнего веса, стоит отказаться от питания перед телевизором или глядя в смартфон (это полезно для всех, но при избытке массы крайне важно) — так мозг пропускает сигнал о насыщении и вы гарантированно съедаете больше.

Понаблюдайте, нет ли у вас привычки «заедать» стресс или, может, вес пошел вверх из-за «счастливых килограммов» — когда начинается совместная жизнь с любимым человеком, люди поправляются из-за смены режима и рациона.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/iz-za-chego-vy-nezametno-nabiraete-ves/

2026-03-20PKT10:33:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Другие новости по теме:
Топ просмотров
» В Озерске двум семьям из ветхих домов вручили ключи от современных квартир.
» В «темных цехах» АвтоВАЗа могут начать работать челябинские роботы.
» В Бредах запустили проект «Дети уральской закалки» о юных тружениках.
» Оперативная обстановка.
» Когда кошмарный сон считается полезным.
» Оперативная обстановка.
» В рамках акции «День против мошенников» полицейские Озерска проводят мероприятия,
