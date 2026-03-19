Фото: нейросеть

Из-за чего вы незаметно набираете вес.

Часто многие калории остаются неучтенными.

Порой человек может недоумевать, сетуя, что ест он вроде бы мало и даже следит за питанием, но вес почему-то все равно увеличивается. Что же может быть причиной такого странного явления?

На деле, как правило, все обходится без мистики: зачастую люди помнят только про основные приемы пищи, забывая учитывать «незаметные» калории, которые каждый день поступают в организм в немалых объемах.

«У организма есть такая особенность: проводить фиксацию всего, что в него попадает, даже в случае, когда мозгом какое-то угощение не воспринимается как еда. Попробовали ложку-две соуса, пока готовили, доели за ребенком бутерброд, выпили кофе с сахаром и/или молоком — это все кажется мелочью, а на деле акты пополнения энергетического баланса»,— говорят диетологи.

Когда ритуал приема пищи отсутствует, а потребляемая еда не считается мозгом питанием, калории не испаряются, они оседают в теле, и организм их «вписывает в счет-фактуру».

Попробуйте хотя бы примерно прикинуть, на сколько калорий тянет то, что вы регулярно доедаете за ребенком, чтобы не выкидывать остатки, сколько вами потребляется жидких калорий — соков, смузи, сладкого кофе и прочего, особенно алкоголя, с котором аппетиты растут, а самоконтроль снижается.

Когда есть проблема лишнего веса, стоит отказаться от питания перед телевизором или глядя в смартфон (это полезно для всех, но при избытке массы крайне важно) — так мозг пропускает сигнал о насыщении и вы гарантированно съедаете больше.

Понаблюдайте, нет ли у вас привычки «заедать» стресс или, может, вес пошел вверх из-за «счастливых килограммов» — когда начинается совместная жизнь с любимым человеком, люди поправляются из-за смены режима и рациона.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/iz-za-chego-vy-nezametno-nabiraete-ves/