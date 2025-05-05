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Как сжигать по 500 калорий без труда.

Это эффективный способ в контроле веса.

Что важно учитывать, когда хочется похудеть? Первое, о чем приходится думать, — это правильное питание. Второе — физическая активность. Но есть еще один важный аспект, который не все берут во внимание, — это качественный сон.

«Хороший сон помогает не только контролировать гормоны голода и насыщения, что позволяет нам не переедать в течение дня, но и просто худеть в моменте. Пока человек спит, он теряет от 300 до 500 калорий за ночь»,— говорят диетологи.

С каждым часом сна организмом расходуется от 40 до 60 калорий, так что сном вполне можно дополнять тренировки в зале. Например, на эллипсе для сжигания 500 калорий нужно час крутить педали и потеть. Тот же эффект будет получен от ночи качественного сна, поэтому пренебрегать полноценным отдыхом никак нельзя.

Отметим, на то, как интенсивно расходуются калории у конкретного человека, влияют его индивидуальные особенности: с какой скоростью протекает базовый обмен веществ, возраст, соотношение мышц и жира в организме, патологии, пищевые привычки.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/kak-szhigat-po-500-kaloriy-bez-truda/