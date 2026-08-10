Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

«Хороводная столица»: Челябинск даст старт всероссийскому фестивалю единства.

Челябинск в этом году получит статус «Хороводной столицы» России. Именно с Театральной площади областного центра в середине августа начнется масштабный Всероссийский фестиваль «Хороводы России», который затем охватит десятки городов страны. Об этом сообщили в Центре народного единства.

Ожидается, что тысячи южноуральцев и гостей города выйдут на площадь, чтобы взяться за руки и закружиться в традиционном танце, который символизирует дружбу, единство и общую культурную идентичность народов страны.

Основу челябинской программы составят традиционные русские хороводы и народные игры. Однако главным событием праздника станет кульминационный «Хоровод единства народов России», который объединит представителей разных культур и национальностей, проживающих на Южном Урале.

Организаторы подчеркивают: участие в хороводах и других танцевальных действах абсолютно свободное. Присоединиться к празднику смогут все желающие — независимо от возраста и уровня подготовки. Для этого достаточно просто прийти на Театральную площадь и встать в общий круг.

К слову, в следующем году Челябинск примет статус «Культурной столицы – 2027». Жителей и гостей города ожидает насыщенная культурная программа, в том числе проект «Мультимедийный Эрмитаж». Предполагается, что площадкой для виртуального представления экспонатов одного из величайших музеев мира станет бывший Торговый центр.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142603/