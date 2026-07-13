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Из Челябинска запускают прямой самолет до столицы Абхазии.

Из Челябинска запускают прямой самолет до столицы Абхазии.

Борт до Сухума будет летать два раза в неделю. Подробнее

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В Златоусте после урагана восстановили подачу электричества почти во все дома.

В Златоусте после урагана восстановили подачу электричества почти во все дома. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстанвка на 14.07.2026 год. Подробнее

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Южноуральские дзюдоисты помогли сборной России победить на Кубке Европы.

Южноуральские дзюдоисты помогли сборной России победить на Кубке Европы.

В венгерском городе Пакш завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров не старше 21 года. Подробнее

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Аномальная жара спадет в середине июля в Челябинской области.

Аномальная жара спадет в середине июля в Челябинской области.

Синоптики пообещали южноуральцам комфортную температуру. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

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Сильные дожди надвигаются на Челябинскую область.

Сильные дожди надвигаются на Челябинскую область. Подробнее

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Купающиеся в опасных местах на Южном Урале получили штрафы в 30 тысяч рублей.

Купающиеся в опасных местах на Южном Урале получили штрафы в 30 тысяч рублей. Подробнее

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Оперативная обстановка.

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11 июля акватория Озерска превратилась в яркую мозаику из досок, весел и улыбок.

Именно в этот день здесь в третий раз прошел грандиозный SUP-карнавал на воде. Захватывающие заплывы, костюмированное шоу и море позитива — о том, как прошел этот праздник в сюжете Ксении Киселёвой.

2026-07-14PKT12:51:00
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