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В Златоусте после урагана восстановили подачу электричества почти во все дома.

В Златоусте после урагана восстановили подачу электричества почти во все дома.

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

В Златоусте после урагана восстановили подачу электричества почти во все дома.

В Златоусте продолжается ликвидация последствий урагана, который обрушился на город вечером в пятницу, 10 июля. По данным администрации города, к утру 14 июля энергоснабжение полностью восстановлено в четырех многоквартирных домах, а также в 773 частных домовладениях. Без света пока остаются 53 частных дома. Над восстановлением электроснабжения работают около 50 специалистов с 20 единицами спецтехники. Ситуация находится под контролем местных властей и коммунальных служб.

Восстанавливается нормальная работа и других инфраструктурных объектов и систем. В частности, уже отремонтированы все поврежденные магистральные трубопроводы. Сейчас газ вернулся в один из семи домов, где его подача ранее была приостановлена. В остальные шесть домов газ подадут позже — там необходимо заменить внутренние трубопроводы.

Коммунальщики также ремонтируют поврежденные штормовым ветром кровли. Управляющие организации уже полностью привели в порядок крыши в 11 многоквартирных домах и одном социальном учреждении. Еще в девяти жилых домах восстановление продолжается. Специалисты отмечают, что повреждения там незначительные, все необходимые строительные материалы уже завезены на объекты, поэтому ремонт не займет много времени. А вот ремонт кровель в еще шести социальных учреждениях потребует оценки ущерба и подготовки смет для определения подрядчиков.

Особое внимание уделяется восстановлению нормальной работы общественного транспорта. Уже возобновлено движение трамваев по маршруту «Кольцо Машзавода – кольцо Горбольницы». В скором времени планируется пустить электротранспорт и в другие районы. Автобусы и маршрутные такси курсируют по городу в штатном режиме.

В разных частях Златоуста стихия повалила 180 деревьев. Сейчас сотрудники коммунальных предприятий распиливают и вывозят упавшие стволы.

Отметим, от штормового ветра 10 июля пострадал также Миасс. Гроза оставила без электричества несколько частей города, целый ряд поселков, а также садовые товарищества. Восстановить электроснабжение большей части домов удалось уже на следующий день.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1141940/

2026-07-14PKT12:07:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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