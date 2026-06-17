Озерские гимнастки продолжат тренировки в родном, но обновлённом зале.

В настоящее время в КСК «Лидер» в рамках инициативного бюджетирования идёт косметический ремонт зала для занятий художественной гимнастики.

В рамках ремонтных работ запланированы: замена оконных и дверных блоков, штукатурка и покраска стен, шлифовка деревянного покрытия пола.

– С того момента, как начал работу КСК «Лидер», в этом зале не было ремонта. Нам очень сильно хотелось сделать косметический ремонт, привести зал в отличное состояние, чтобы у нас было красиво, – поделилась своими надеждами руководитель Центра художественной гимнастики Озерска Ирина Бобрикова.

Подрядчиком уже выполнены: подготовительные работы к покраске стен, в полном объеме установлена потолочная плитка на площади 256 квадратных метров. В ближайшее время планируются работы по замене старых оконных блоков, покраска стен и шлифовка пола.

Фото: ozerskadm.ru

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64132/