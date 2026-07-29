Обратная связь Пятница, 31 июля, 01:14
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Юный чемпион по мотокроссу.

Юный чемпион по мотокроссу Подробнее

| Общественная жизнь

Из-за новых сильных дождей на Южном Урале увеличат сброс воды с водохранилищ.

Из-за новых сильных дождей на Южном Урале увеличат сброс воды с водохранилищ. Подробнее

| Общественная жизнь

Скотт Гордон прибыл в Челябинск и готов приступить к работе с «Трактором»

Скотт Гордон прибыл в Челябинск и готов приступить к работе с «Трактором»

Штаб «черно-белых» встретил американского тренера в аэропорту. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 30.07.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

За последние полтора года в Челябинске лишились лицензии восемь салонов красоты.

За последние полтора года в Челябинске лишились лицензии восемь салонов красоты. Подробнее

| Общественная жизнь

На озерах Челябинской области помощь спасателей потребовалась 14 отдыхающим.

На озерах Челябинской области помощь спасателей потребовалась 14 отдыхающим.

Они не смогли выбраться из воды самостоятельно из‑за сильных волн. Подробнее

| Благотворительность

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 29.07.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Американский футбол — это игра, где сила, скорость и точный расчёт решают всё за считаные секунды.

Американский футбол — это игра, где сила, скорость и точный расчёт решают всё за считаные секунды. Подробнее

| Общественная жизнь

На трассе в Челябинской области на месяц ограничили движение.

На трассе в Челябинской области на месяц ограничили движение. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Юный чемпион по мотокроссу.

Ни зной, ни слякоть, ни мороз не отменят мотокросс. Старт на первое место. О победе и подготовке расскажут юный чемпион Егор Городков и его тренер.

2026-07-30PKT11:42:00
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Смородиновый чай способен понизить уровень холестерина.
» В России остановили экспорт бензина и авиакеросина.
» Каким будет июль в Челябинской области — прогноз от Гидрометцентра России.
» Оперативная обстановка.
» Для жительниц Челябинской области стало больше доступных профессий.
» Почему для мужчин опасно ходить в жару без головного убора.
» Оперативная обстановка.
» Смородиновый чай способен понизить уровень холестерина.
» В России остановили экспорт бензина и авиакеросина.
» Каким будет июль в Челябинской области — прогноз от Гидрометцентра России.
» Оперативная обстановка.
» Для жительниц Челябинской области стало больше доступных профессий.
» Почему для мужчин опасно ходить в жару без головного убора.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги