Официальные итоги открытого первенства Озерска.

Уважаемые участники и гости!

15 февраля на горнолыжном комплексе «Егоза» состоялось Открытое первенство Озерска по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-гигант. Организаторами мероприятия выступили ГЛК «Егоза» и Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа.

В соревнованиях приняли участие порядка 50 спортсменов, представляющих различные города. География участников охватила Кыштым, Озерск, Миасс, Челябинск, Копейск. Также в первенстве приняла участие делегация из Трехгорного и молодые райдеры из Каменск-Уральского.

Отдельно стоит отметить, что команда из Трехгорного впервые посетила ГЛК «Егоза» и высоко оценила уровень подготовки склона и инфраструктуру комплекса.

Соревнования прошли в атмосфере честной спортивной борьбы. Участники продемонстрировали достойный уровень подготовки и волю к победе.

Особого внимания заслуживает наша самая юная участница — Кузмина Есения, которой всего 9 лет. Несмотря на юный возраст, она вышла на старт наравне с опытными спортсменами, достойно прошла трассу и заняла почетное 3 место в женском зачете по сноуборду. Настоящий пример смелости и характера! РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Женщины 1979 г.р. и старше

1 место — Лазарева Алевтина (Озерск)

2 место — Федорович Ольга (Озерск)

3 место — Агапова Алла (Озерск)

Женщины 1980–2010 г.р.

1 место — Ветлосемина Ирина (Озерск)

2 место — Чеснокова Елизавета (Трехгорный)

3 место — Игнатьева Анастасия (Трехгорный)

Девушки 2010–2013 г.р.

1 место — Чечеткина Софья (Озерск)

Мужчины 1961 г.р. и старше

1 место — Лыткин Сергей (Озерск)

2 место — Кулешов Владимир (Озерск)

3 место — Яковлев Игорь (Миасс)

Мужчины 1962–1971 г.р.

1 место — Русаков Юрий (Миасс)

2 место — Мирошкин Константин (Снежинск)

3 место — Емельянычев Борис (Кыштым)

Мужчины 1972–1981 г.р.

1 место — Верхотурцев Андрей (Снежинск)

2 место — Верховод Евгений (Озерск)

3 место — Шахматов Евгений (Снежинск)

Мужчины 1982–1991 г.р.

1 место — Гуцев Владимир (Снежинск)

2 место — Меледин Михаил (Трехгорный)

Мужчины 1992–2009 г.р.

1 место — Коновалов Александр (Снежинск)

2 место — Черняков Сергей (Снежинск)

3 место — Марченко Георгий (Озерск)

СНОУБОРД

Женщины

1 место — Илькова Евгения (Озерск)

2 место — Брусова Ксения (Трехгорный)

3 место — Кузмина Есения (Озерск)

Мужчины 1979 г.р. и старше

1 место — Шувалов Андрей (Озерск)

2 место — Чибисов Артем (Озерск)

Мужчины 1980–2009 г.р.

1 место — Баранов Виктор (Озерск)

2 место — Красноруцкий Евгений (Озерск)

3 место — Галиев Сергей (Трехгорный)

Юноши 2010–2013 г.р.

1 место — Ананьин Ярослав (Челябинск)

2 место — Красных Илья (Каменск-Уральский)

3 место — Матвеев Иван (Каменск-Уральский)

Поздравляем спортсменов с достойными результатами и благодарим всех участников за яркое спортивное событие!

Выражаем признательность тренерам и представителям команд за подготовку участников, а также болельщикам — за поддержку спортсменов.

Желаем всем новых спортивных достижений и ждем на новых стартах!

Фотографии - Евгений Гецев

Больше фото: https://vk.com/album-79156140_310100736