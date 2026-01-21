Обратная связь Пятница, 23 января, 13:37
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Гостей музея-заповедника ждут «Крынка», экопикник и этнографические праздники. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос.

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Это позволило региону провести рекордную модернизацию службы детства и родовспоможения. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральским школьникам посоветовали сдать ГТО для добавления баллов к ЕГЭ.

Южноуральским школьникам посоветовали сдать ГТО для добавления баллов к ЕГЭ. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Самозанятые Челябинской области смогут оформить больничный в 2026 году.

Самозанятые Челябинской области смогут оформить больничный в 2026 году. Подробнее

| Общественная жизнь

Губернатор Текслер отметил вклад главврача Альтмана в развитие медицины региона.

Губернатор Текслер отметил вклад главврача Альтмана в развитие медицины региона. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 21.01.2026 год. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

 Фото: правительство Челябинской области

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Это позволило региону провести рекордную модернизацию службы детства и родовспоможения.

Совет главных врачей под председательством губернатора Алексея Текслера подвел итоги работы по нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» в 2025 году. Консолидированный бюджет проектов превысил 6 миллиардов рублей, дополнительно выделено 794 миллиона из регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В прошлом году мы провели большую работу по модернизации первичного звена здравоохранения, службы детства, родовспоможения. Таких объемов в разрезе одного года не было прежде»,— отметил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Всего в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за пять последних лет модернизировано 378 объектов, еще на 13 площадках работы вот-вот завершатся.

«Медицинские организации начали активно внедрять дизайнерские проекты в программы по строительству и ремонтам объектов. Особенно приятно наблюдать подобные яркие акценты в детских медицинских учреждениях. Это действительно добавляет душевности и уюта»,— отметила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Разворачивается сеть эндокринологической помощи: три региональных центра эндокринологии уже работают в ЧОКБ, а также в челябинских ГКБ № 1 и ГКБ № 11, четвертый откроется в Магнитогорске. На дооснащение эндокринологических центров из федерального бюджета направлено 244 млн рублей.

На реабилитацию потрачено более 125 млн рублей. В 2026—2028 годах это направление будет получать по 248 млн рублей ежегодно. В приоритете дальнейшее развитие реабилитационных мощностей в Челябинске и Магнитогорске.

По нацпроекту «Семья» в 2025 году создано рекордное для региона количество новых женских консультаций и кабинетов — 11 объектов. На их оснащение направлено 246,3 млн рублей федеральных средств. На 2026 год впервые предусмотрено федеральное финансирование дооснащения перинатальных центров на сумму 339 млн рублей.

Выделенные средства и системная работа по национальным проектам направлены на качественное преобразование всей системы здравоохранения Южного Урала — от ремонта сельских ФАПов до создания регионально значимых медицинских центров.

«Модернизация первичного звена — это стратегический курс, который мы последовательно реализуем. 378 объектов — это значимый этап, но не финишная черта. Работа продолжается, ее результатов ждут жители. Это прямой вклад в главный национальный приоритет России — здоровое долголетие и благополучие наших граждан, улучшение демографических показателей»,

— добавил глава региона.

Это инвестиции в здоровье, долголетие и благополучие каждого жителя области.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/bolee-6-mlrd-rubley-napravili-na-razvitie-meditsiny-chelyabinskoy-oblasti-v-2025-godu/

2026-01-22PKT12:45:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.
» Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.
» Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».
» Что нужно есть перед новогодним застольем.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги