Фото: правительство Челябинской области

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Это позволило региону провести рекордную модернизацию службы детства и родовспоможения.

Совет главных врачей под председательством губернатора Алексея Текслера подвел итоги работы по нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» в 2025 году. Консолидированный бюджет проектов превысил 6 миллиардов рублей, дополнительно выделено 794 миллиона из регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В прошлом году мы провели большую работу по модернизации первичного звена здравоохранения, службы детства, родовспоможения. Таких объемов в разрезе одного года не было прежде»,— отметил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Всего в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за пять последних лет модернизировано 378 объектов, еще на 13 площадках работы вот-вот завершатся.

«Медицинские организации начали активно внедрять дизайнерские проекты в программы по строительству и ремонтам объектов. Особенно приятно наблюдать подобные яркие акценты в детских медицинских учреждениях. Это действительно добавляет душевности и уюта»,— отметила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Разворачивается сеть эндокринологической помощи: три региональных центра эндокринологии уже работают в ЧОКБ, а также в челябинских ГКБ № 1 и ГКБ № 11, четвертый откроется в Магнитогорске. На дооснащение эндокринологических центров из федерального бюджета направлено 244 млн рублей.

На реабилитацию потрачено более 125 млн рублей. В 2026—2028 годах это направление будет получать по 248 млн рублей ежегодно. В приоритете дальнейшее развитие реабилитационных мощностей в Челябинске и Магнитогорске.

По нацпроекту «Семья» в 2025 году создано рекордное для региона количество новых женских консультаций и кабинетов — 11 объектов. На их оснащение направлено 246,3 млн рублей федеральных средств. На 2026 год впервые предусмотрено федеральное финансирование дооснащения перинатальных центров на сумму 339 млн рублей.

Выделенные средства и системная работа по национальным проектам направлены на качественное преобразование всей системы здравоохранения Южного Урала — от ремонта сельских ФАПов до создания регионально значимых медицинских центров.

«Модернизация первичного звена — это стратегический курс, который мы последовательно реализуем. 378 объектов — это значимый этап, но не финишная черта. Работа продолжается, ее результатов ждут жители. Это прямой вклад в главный национальный приоритет России — здоровое долголетие и благополучие наших граждан, улучшение демографических показателей»,

— добавил глава региона.

Это инвестиции в здоровье, долголетие и благополучие каждого жителя области.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/bolee-6-mlrd-rubley-napravili-na-razvitie-meditsiny-chelyabinskoy-oblasti-v-2025-godu/