2026-03-06PKT10:41:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 06 марта 2026 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 26 °С • атмосферное давление 743 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 92% • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 35-14,15п, Гайдара 26-10п, 11-5п, 28 с 9 час до окончания Колыванова с 38 по 59дом с 9.30 до окончания Матросова 43а с 9 до 12 часов 2 В сетях электроснабжения Семенова 16-4п с 9 до 12 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 35-14,15п, Гайдара 26-10п, 11-5п с 9 час до окончания Матросова 43а с 9 до 12 часов К.Маркса 32-6п с 10 до 14 часов Гайдара 10 с 11 час до окончания Вниманию родителей и учащихся! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия у учащихся с 1 по 4 классы включительно во всех школах округа. Вниманию автомобилистов! В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, до 17:00 час. 06.03.2026г будет перекрыт участок автодороги по ул. Музрукова, от ул. Колыванова до ул. Комсомольской. Движение автомобильного транспорта на данном участке будет отсутствовать. Просим использовать объездные пути. 06.03.2026г. с 09:00 часов до окончания работ будет производиться уборка и вывоз снега по обеим сторонам автодороги Комсомольский проезд. Просьба убрать автомобильный транспорт с боковой части дороги на время работы снегоуборочной техники. Движение автомобильного транспорта на данном участке будет отсутствовать. Просим использовать объездные пути. Вниманию жителей округа! Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 марта 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшой снег, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на крайнем западе и крайнем юге временами мокрый, на отдельных участках дорог гололедица, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный с переходом на южный, ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от -22° до -27°, на юге и крайнем западе от -12° до -17°, днём от -5° до -10°, на крайнем западе и крайнем юге до -1°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. 