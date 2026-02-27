Обратная связь Понедельник, 2 марта, 13:18
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Афиша со 2 по 8 марта 2026 года.

Афиша со 2 по 8 марта 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральцы, находящиеся в ОАЭ, могут воспользоваться горячей линией «Турпомощи»

Южноуральцы, находящиеся в ОАЭ, могут воспользоваться горячей линией «Турпомощи» Подробнее

| Общественная жизнь

В мартовские праздники в Челябинской области изменится расписание электричек.

В мартовские праздники в Челябинской области изменится расписание электричек.

Другой график отправлений вводят с 5 по 10 марта. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 02.03.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцы увидят парад шести планет.

Челябинцы увидят парад шести планет.

Они выстроятся на небе в одну линию. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 27.02.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Между Челябинском и Севастополем летом начнет курсировать поезд.

Между Челябинском и Севастополем летом начнет курсировать поезд. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области взрывать лед начнут с 10 марта.

В Челябинской области взрывать лед начнут с 10 марта.

Работы запланированы на реках Сим, Юрюзань и Нижний Тогузак. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 26.02.2026 Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

1. Сегодня понедельник 2 марта 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 17 °С

• атмосферное давление 739 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 95 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 35-14,15,16 п-ды с 9 часов до окончания

Ленина со 2 по 10 дом вкл., Комсомольская со 2 по 29 дом вкл., Музрукова со 2 по 9 дом вкл., Парковая 2, 2а, 4, 6 с 9:30 до окончания

К.Маркса10-1п с 9 до 12 часов

К.Маркса32а-1п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Матросова 16 с 13 часов до окончания

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 35-14,15,16 п-ды с 9 часов до окончания

К.Маркса10-1п, Верхняя 11 с 9 до 12 часов

К.Маркса 32а -1п с 9 до 14 часов

Вниманию жителей округа!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Уважаемые пешеходы!

Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 02 марта 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода, ночью по всей территории области, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юге и крайнем западе временами мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер в северной половине области переменный 1-6 м/с, в южной половине юго-западный, южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от -12° до -17°, на юге и крайнем западе до -7°, днём от -4° до -9°, на юге и крайнем западе до 0°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 137 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63202/

2026-03-02PKT10:58:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральцы могут пройти более 70 бесплатных IT‑курсов.
» Озёрск в лицах. Мика Таукен.
» Городской курорт в Магнитогорске посетили более 7 миллионов человек.
» С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Челябинской области.
» Мессенджер MAX стал единой платформой для ключевых школьных сервисов.
» Южноуральцы могут пройти более 70 бесплатных IT‑курсов.
» Озёрск в лицах. Мика Таукен.
» Городской курорт в Магнитогорске посетили более 7 миллионов человек.
» С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Челябинской области.
» Мессенджер MAX стал единой платформой для ключевых школьных сервисов.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги