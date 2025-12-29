Дорогие друзья, наши читатели и жители города!
От всей команды УКС-ТВ — самые тёплые поздравления с наступающим Новым годом!
Пусть 2026-й станет для нашего общего дома — нашего города — годом добрых новостей, интересных событий и позитивных перемен. Годом, когда соседи становятся друзьями, а дворы — уютнее.
Желаем вам в новом году:
Быть в курсе всего самого важного и интересного.
Находить решения там, где другие видят проблемы.
Чувствовать поддержку и единство нашей городской семьи.
Спасибо, что остаётесь с нами, делитесь новостями и делаете городскую жизнь ярче. Вместе мы — сила!