На Южный Урал надвигается очередная волна морозов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Челябинская область уже в ближайшее время столкнется с новой волной морозов. Уже в понедельник, 19 января, циклоническая активность над Уралом усилится. Ожидается пасмурная погода, временами снег, который увеличит высоту сугробов на несколько сантиметров. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -9°С до -14°С.

Во вторник, 20 января, на Южный Урал придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый снегом и дальнейшим понижением температуры. Ночью ожидается -11-16°С, а днем похолодает до -13-18°С.

В среду, 21 января, снегопады продолжатся, а морозы усилятся до -16-21°С.

Наиболее холодный день будет в Челябинской области в четверг, 22 января. Температура воздуха в ночные часы опустится до -21-26°С, днем будет -18-23°С. Интенсивность снегопадов уменьшится существенно.

— В конце недели ослабления морозов не предвидится, а компенсацией за аномальную стужу станет прекращение снега и устойчивые прояснения в облаках. Температура воздуха понизится еще на несколько градусов, и будет существенно ниже климатической нормы, — цитирует синоптика Евгения Тишковца ГТРК «Южный Урал».

Ожидается, что снежный покров в Челябинской области, который сейчас составляет в среднем от 24 до 40 сантиметров, за неделю прирастет еще на 6-9 сантиметров.

Напомним, в холода, которые были на Южном Урале на прошлой неделе, по поручению губернатора на федеральных трассах были развернуты пункты обогрева. Один такой пункт помог согреться семье с четырьмя детьми.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138194/