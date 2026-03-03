

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников.

Глава Агаповского округа Артем Яхимович сообщил, что, хотя в поселках с ночи работают 25 единиц техники, ситуация с очисткой дорог сложная. Трассу только почистят, а ее сразу же заметает снегом.

— Все поселения работают с пяти утра. Но ситуация критическая. Дороги чистим, но такое количество снега быстро убрать нереально. Прошу жителей набраться терпения. Все школы отменили занятия для подвозных учеников. Решение принято, чтобы не рисковать здоровьем детей, — цитирует Артема Яхимовича агаповская газета «Звезда».

Наши коллеги из Агаповского округа сообщают, что в Черниговском поселении дорогу на Требиат запечатало полностью. Этот участок самый сложный в округе: когда-то при строительстве дороги не учли направление ветров, и теперь трассу запечатывает каждую зиму. Вот и сегодня в четыре часа утра туда выехал трактор. Но часть дороги, где трактор уже прочистил, заметает сразу.

Техника работает в Буранном и Первомайском поселениях, в Красноярском, Озерном, Буранном, Новобурановке. На очереди и остальные поселки территории.

Как ранее сообщала «Губерния», затяжной снегопад мобилизовал все силы коммунальщиков и дорожников Челябинска и области. Например, областную столицу от снега расчищают 250 снегоуборочных машин и 503 рабочих, сообщили в мэрии. Внимание уделяется не только самым востребованным трассам, но и пешеходным дорожкам, подходам к социальным объектам, остановкам и внутриквартальным проездам — для этого администрации районов задействовали более 90 машин.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/news/1139131/