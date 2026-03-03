Обратная связь Четверг, 5 марта, 13:54
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.

В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.

На территории лыжной базы в Курчатовском районе Челябинска к концу 2026 года построят новое здание школы карате. Подробнее

| Общественная жизнь

Для кого манная каша будет полезной.

Для кого манная каша будет полезной.

Ее включение в рацион нельзя считать напрасным. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 05.06.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Новый ГОСТ начнет действовать с 30 апреля. Подробнее

| Общественная жизнь

Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Новый ГОСТ начнет действовать с 30 апреля. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников.

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативая обстановка на 04.03.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

При полном отказе от сахара лицо может состариться еще быстрее.

При полном отказе от сахара лицо может состариться еще быстрее.

Все дело в повышении этого гормона. Подробнее

| Общественная жизнь

При полном отказе от сахара лицо может состариться еще быстрее.

При полном отказе от сахара лицо может состариться еще быстрее.

Все дело в повышении этого гормона. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников.

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников.
Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников.

Глава Агаповского округа Артем Яхимович сообщил, что, хотя в поселках с ночи работают 25 единиц техники, ситуация с очисткой дорог сложная. Трассу только почистят, а ее сразу же заметает снегом.

— Все поселения работают с пяти утра. Но ситуация критическая. Дороги чистим, но такое количество снега быстро убрать нереально. Прошу жителей набраться терпения. Все школы отменили занятия для подвозных учеников. Решение принято, чтобы не рисковать здоровьем детей, — цитирует Артема Яхимовича агаповская газета «Звезда».

Наши коллеги из Агаповского округа сообщают, что в Черниговском поселении дорогу на Требиат запечатало полностью. Этот участок самый сложный в округе: когда-то при строительстве дороги не учли направление ветров, и теперь трассу запечатывает каждую зиму. Вот и сегодня в четыре часа утра туда выехал трактор. Но часть дороги, где трактор уже прочистил, заметает сразу.

Техника работает в Буранном и Первомайском поселениях, в Красноярском, Озерном, Буранном, Новобурановке. На очереди и остальные поселки территории.

Как ранее сообщала «Губерния», затяжной снегопад мобилизовал все силы коммунальщиков и дорожников Челябинска и области. Например, областную столицу от снега расчищают 250 снегоуборочных машин и 503 рабочих, сообщили в мэрии. Внимание уделяется не только самым востребованным трассам, но и пешеходным дорожкам, подходам к социальным объектам, остановкам и внутриквартальным проездам — для этого администрации районов задействовали более 90 машин.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/news/1139131/

2026-03-04PKT10:12:00

Ключевые теги: Озерск, новости, Челябинская область.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральцы могут пройти более 70 бесплатных IT‑курсов.
» С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Мессенджер MAX стал единой платформой для ключевых школьных сервисов.
» Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Челябинской области.
» Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира.
» Оперативная обстановка.
» Южноуральцы могут пройти более 70 бесплатных IT‑курсов.
» С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Мессенджер MAX стал единой платформой для ключевых школьных сервисов.
» Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Челябинской области.
» Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги