Фото: газета «Всходы»

В Челябинской области весенние воды начали переливаться через дороги.

Дорожники устанавливают предупреждающие знаки.

Последние несколько дней в Челябинской области выдались аномально теплыми: температура воздуха местами поднималась до +10 градусов, и это при мартовской норме −4...−7 градусов. Снег начал стремительно таять, вдобавок местами прошли сильные дожди, и в отдельных районах региона уже образовались переливы талых вод через дороги, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на коллег из районных изданий.

В Агаповском районе образовались переливы через дороги у поселков Субутак и Аблязово. Из-за этого в школе поселка Магнитного отменили занятия для подвозных учеников начальных и средних классов, сообщили наши коллеги из газеты «Звезда».

В Нагайбакском районе в выходные перелило дорогу около Фершампенуаза и Лебединого.

А уже сегодня утром обнаружено подмытие Ольгинской плотины. В ближайшее время там перекроют движение транспорта. Дорожники начали устанавливать предупреждающие знаки, передает газета «Всходы».

Глава района Егор Тимофеев поручил главам поселений отслеживать ситуацию в круглосуточном режиме.

«Установите мерные линейки, следите за уровнем воды, докладывайте ситуацию постоянно. Особенное внимание — состоянию гидротехнических сооружений»,— сказал он.

В Сосновском районе в деревне Ужевке ушел под воду мост, сообщили в «Сосновской ниве». Буквально за сутки воды там заметно прибавилось.

Под Магнитогорском автомобилисты тоже ощутили наступление весны: в соцсетях сообщили о переливе участка трассы на Смеловский.

На прошлой неделе в Челябинской области стартовали противопаводковые мероприятия: на реках уже начали чернить и пилить лед.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором рассмотрели вопросы подготовки к раннему паводку.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-vesennie-vody-nachali-perelivatsya-cherez-dorogi/