Небольшой снег и усиление ветра ожидаются на юге Челябинской области 4 марта.

На севере сохранится тихая погода.

Небольшой снег и усиление ветра ожидаются на юге Челябинской области 4 марта

Сегодня, 4 марта, на северные районы Челябинской области продолжит влиять антициклон, там сохранится маловетреная и преимущественно ясная погода. На юге пройдет небольшой снег, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Температура в Челябинске поднимется до −2…−4°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможен туман. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске и Пласте достигнут −5°C. Пасмурно. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В Миассе также установится пасмурная погода. Градусники покажут около −3°C. Ветер южного направления, слабый.

До −4°C ожидается в Златоусте и Аше. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В Южноуральске и Карталах — около −6°C. Небольшой снег. Ветер южного направления, до 6 метров в секунду.

Жителям Бредов синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег пройдет только утром. Градусники покажут −8°C. Ветер юго-западный, 9 метров в секунду.

Температура воздуха в Кыштыме, Снежинске и Катав-Ивановске составит около −2°C. Пасмурно. Ветер западного направления, 3 метра в секунду.

В целом в Челябинской области столбики термометров установятся в пределах от −5 до 0°C, в низинах — около −9°C. Переменная облачность, в южных районах местами пройдет небольшой снег. В утренние часы в отдельных районах вероятны туман и изморозь. Ветер на севере области неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду, на юге — южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/nebolshoy-sneg-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-na-yuge-chelyabinskoy-oblasti-4-marta/