Фото: Лариса Маркова, администрация Верхнеуфапейского городского округа.

В Верхнем Уфалее детскому саду и 39 домам обновили систему теплоснабжения.

В Верхнеуфалейском городском округе завершился капитальный ремонт теплосетей в микрорайоне Железнодорожный. Эти сети обеспечивают теплом 39 многоквартирных домов, детский сад, школу и дом культуры.

Подрядная организация, работавшая на объекте, заменила изношенные участки, а ее работу контролировали специалисты строительного контроля. Они проверили сроки, технологии и фиксировали замечания, сообщает правительство Челябинской области.

— Для Железнодорожного это большое событие. Ремонт затрагивает весь микрорайон – дома, школу, детский сад, ДК. Мы понимаем, насколько важно, чтобы тепло подавалось без сбоев. Благодаря субсидии из областного бюджета нам удалось обновить сети. Теперь зимой у жителей будет меньше поводов для беспокойства, — отметил глава Андрей Рябенко.

Этот проект стал возможен благодаря поручению президента России и стратегии пространственного развития страны до 2030 года с прогнозом до 2036 года, предусматривающей развитие опорных населенных пунктов. В Челябинской области определены 40 таких опорных населенных пунктов.

— Наконец-то дождались! Раньше зимой приходилось утепляться, а теперь будет тепло. Спасибо, что не оставили нас без внимания, — сообщила местная жительница.

Ранее «Губерния» сообщала о том, что глава минЖКХ предложил создать в Озерске специальную горячую линию для жителей по вопросам отопления, воды, газа и электричества.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/