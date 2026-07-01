Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Жители закрытых городов на Южном Урале узнают планы развития на 15 лет.

В Челябинской области уже в ближайшее время будут закончены мастер-планы трех закрытых городов — Озерска, Снежинска и Трехгорного. Ранее эти территории вошли в федеральный перечень из 323 опорных городов России, утвержденный по поручению президента.

Мастер-план — это стратегический документ развития территории, не просто карта застройки, а полноценный сценарий жизни города на ближайшие 10 – 15 лет. В отличие от привычного генплана, который отвечает на вопрос «где можно строить», мастер-план объясняет: «как мы хотим здесь жить и работать?». Для горожан мастер-планы станут навигатором в будущее. Они увидят, где через несколько лет появятся новые школы и детские сады, какие дороги отремонтируют, а где разобьют современные парки. При этом каждый мастер-план будет включать конкретные этапы реализации, сроки и возможные источники финансирования мероприятий. Это избавит жителей от слухов и неопределенности — они будут точно знать, как изменится их дом, городская среда, а также увидят перспективы для собственного развития.

О том, что города и прилегающие к ним территории должны развиваться как единый организм, говорил во время своего обращения к депутатам Законодательного собрания губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— С общей инфраструктурой, экономикой и социальной средой. Развиваться комплексно, осмысленно и на долгосрочную перспективу в контексте поставленных нашим президентом задач по пространственному развитию опорных населенных пунктов, а также в соответствии с мастер-планами, которые нам предстоит разработать.

Разработкой документов для атомных городов занимались муниципальные власти совместно с Госкорпорацией «Росатом» и правительством области. В процесс также активно включались жители, общественники и бизнем. Итоговые документы будут учитывать не только экономически обоснованные решения, но и реальные потребности людей.

Теперь, когда работа по трем ЗАТО почти завершена, регион приступит к следующему этапу. В разработку возьмут мастер-планы для остальных опорных городов области: Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Копейска, Аши, Верхнего Уфалея и Карталов.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141647/