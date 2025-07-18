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На Южном Урале ускоряют строительство объездных дорог вокруг крупных городов.

На Южном Урале ускоряют строительство объездных дорог вокруг крупных городов.

 Фото: министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

На Южном Урале ускоряют строительство объездных дорог вокруг крупных городов.

В Челябинской области продолжается обновление объездных трасс вокруг крупных населенных пунктов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Основная цель этих работ — улучшение транспортной доступности и снижение нагрузки на городскую дорожную сеть.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщает, что в 2025 году дорожные работы ведутся на нескольких участках обхода Челябинска и Магнитогорска с высоким уровнем транспортной нагрузки. В основном, дорожники работают по ночам.

Всего планируется отремонтировать семь участков автодороги «Обход города Челябинска» общей протяженностью около 17 километров; дорогу Вахрушево–Долгодеревенское, по которой тоже можно объезжать Челябинск; шесть участков «Обхода города Магнитогорска» общей протяженностью 7,5 километра. Ремонт существенно повысит безопасность движения и ускорит транзит, а также создаст благоприятные условия для развития бизнеса вдоль новых маршрутов.

Отметим, активнее строить и ремонтировать обходы населенных пунктов поручил президент России Владимир Путин. Как отметил зампред правительства Марат Хуснуллин, новый этап нацпроекта открыл дополнительные возможности для регионов в решении транспортных задач.

Ранее Владимир Путин, находясь в Магнитогорске, в формате видеосвязи запустил движение по новому отрезку скоростной трассы М-12, проходящему через Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Президент отметил, что новая магистраль даст экономический импульс не только этим регионам, но и соседним, включая Челябинскую область.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1134561/

2025-07-21PKT10:42:00

Ключевые теги: губерния, Челябинская область, новости, Озерск.

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