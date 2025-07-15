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Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»

Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»

 Фото: kremlin.ru

Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»

275-километровый участок Дюртюли — Ачит свяжет Казань и Екатеринбург.

Президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Магнитогорск принял участие в открытии скоростной федеральной автодороги Дюртюли — Ачит. Магистраль проходит по территориям Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Она вошла в состав федеральной трассы М-12 «Восток» и стала частью транспортного маршрута «Россия», сообщается на сайте kremlin.ru.

Новый участок протяженностью более 275 километров соединил Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область, проложив скоростную автомагистраль между Санкт-Петербургом и Екатеринбургом.

Четырехполосная трасса Дюртюли — Ачит обеспечит бесшовное движение без светофоров, значительно сокращая время в пути между крупнейшими региональными центрами. По словам президента, поездки из Екатеринбурга в Москву станут почти вдвое быстрее и комфортнее.

«Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Положительный социально-экономический импульс получат и субъекты, находящиеся в „зоне тяготения“ этой автотрассы, повысится региональная взаимосвязанность. Теперь, например, можно будет существенно быстрее добраться из Челябинска до Казани, Владимира или Москвы»,— отметил Владимир Путин.

В ходе строительства трассы был возведен целый комплекс различных инженерных сооружений, мостов, развязок, путепроводов — удобных и безопасных для всех участников движения. Президент РФ также добавил, что новый участок, как и вся дорога, будет благоустроен, обеспечен современными объектами сервиса, электроосвещением, стоянками, заправками и связью.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин акцентировал внимание на том, что открытие дороги ставит еще одну серьезную точку в завершении важного проекта — коридора «Запад — Восток».

«С сегодняшнего дня от Санкт-Петербурга до Челябинска у нас 2,5 тысячи километров без единого светофора, освещенные, со связью, заправками, с возможностью быстро приехать. На этом коридоре у нас находится 1100 основных опорных пунктов, начиная от крупных агломераций и заканчивая небольшими сельскими пунктами. 14 регионов, 63 миллиона человек живут в „зоне тяготения“ этой трассы»,— добавил Марат Хуснуллин.

Владимир Путин также заявил о планах дальнейшего развития трассы М-12 «Восток» до Тюмени и проработке вопросов строительства автотранспортных подходов к границам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР, что позволит интегрировать трассу в международную транспортную систему.

Отметим, что ранее, в сентябре 2022 года, по поручению президента РФ был открыт расширенный до четырех полос 40-километровый участок федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом. Эксперты посчитали, что пропускная способность этого участка трассы после расширения увеличилась в четыре раза.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/putin-otkryl-dvizhenie-po-novoy-skorostnoy-trasse-m-12-vostok/

2025-07-17PKT11:15:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости.

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