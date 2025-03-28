Фото:яндекс

В Челябинской области приведут в порядок более 725 км дорог в 2025 году.

Работы запланированы более чем на 50 региональных объектах.

В Челябинской области в 2025 году запланированы строительство и ремонт дорог во всех районах региона. В порядок приведут более 725 километров дорожного полотна более чем на 50 объектах, сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Перед дорожниками в предстоящем сезоне стоят серьезные задачи, и все они будут выполнены. Только в рамках нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ в регионе будет обновлено более 240 километров дорог. Всего в нормативное состояние приведут 336 километров региональных дорог и 389 — муниципальных»,— уточнили в ведомстве.

В рамках нацпроекта в регионе отремонтируют три мостовых перехода и два путепровода. На автодороге Бирск — Тастуба — Сатка вместо водопропускной трубы построят новый мост через реку Бию. Также реконструируют мосты через реку Ольховку в Карталинском районе и реку Симок в Катав-Ивановском районе.

Самые крупные капитальные ремонты запланированы сразу в нескольких районах. В Пластовском приведут в порядок 13 километров трассы Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное. На участке Первуха — Меседа — Тюлюк в Катав-Ивановском районе отремонтируют около 9 километров. Столько же — в Кунашакском: работы запланированы на дорогах Халитово — Баязитова и Кунашак — Дружный — автодорога М-5 Подъезд к городу Екатеринбургу.

Также дорожники капитально отремонтируют 4,6 километра дороги Наваринка — железнодорожная станция Гумбейка, 3,6 километра трассы Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш, более 6 километров трассы Аша — Точильный, 6,9 километра трассы Красноуфимск Свердловской области — Арти Свердловской области — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли и многие другие.

«Завершится строительство автодороги Красное Поле — Полетаево. Реконструкция пройдет на автодорогах Нижняя Санарка — Скалистый в Троицком районе и Погорелка — Долговка в Еткульском. Среди крупных региональных проектов — строительство автомобильной дороги Полигон твердых бытовых отходов — автодорога Чишма — автодорога М-5 Подъезд к городу Екатеринбургу протяженностью более 4 километров»,— уточнили в ведомстве.

В Челябинске тоже запланированы масштабные работы на 12 значимых объектах. В их числе — строительство путепровода в поселке Новосинеглазово, капремонт моста через реку Миасс по автодороге улицы Черкасской, строительство дороги на улице Хариса Юсупова от Скульптора Головницкого до дома № 62 по улице Хариса Юсупова. Также дорожники отремонтируют участок улицы Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Молодогвардейцев.

Благодаря теплой и сухой погоде работы на некоторых участках уже стартовали.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по развитию дорожной инфраструктуры региона, на котором поставил перед дорожниками серьезные задачи.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-privedut-v-poryadok-bolee-725-km-dorog-v-2025-godu/