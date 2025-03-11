фото:Freepik

В Челябинской области протекает более 8 тысяч рек.

Протяженность свыше 100 километров имеют всего 17 рек.

Южный Урал, известный как край тысячи озер, оказывается, еще и вполне себе речной край. В Международный день рек корреспонденты ИА «Первое областное» решили уточнить, сколько их протекает по территории Челябинской области.

Как сообщили в пресс-центре Минэкологии, всего в регионе насчитывается 17 тысяч 594 водоема, причем рек и ручьев даже немного больше, чем тех же озер: 8318 против 7891.

Кстати, согласно официальным данным, именно в Челябинской области берут начало многочисленные реки, принадлежащие к бассейнам Камы, Тобола и Урала. Но так как здесь, в основном, их верховья, поэтому они маловодны. Большая часть территории области относится к Обскому бассейну. На восток, в Тобол и его левые притоки, течет большинство рек Челябинского Зауралья: Синара, Теча, Миасс, Увелька, Уй, Тогузак, Карталы-Аят, Синташта и другие.

Рек длиной более 10 километров в области насчитывается 348, их суммарная длина составляет 10 тысяч 235 километров. Протяженность свыше 100 километров имеют всего 17 рек, и только шесть имеют в пределах области длину более 300 километров. Это Урал (2428 км), Уфа (918 км), Миасс (658 км), Ай (549 км), Уй (462 км), Юрюзань (404 км).

Впрочем, и небольшая река может доставить неприятные минуты тем, кто проживает на ее берегах, особенно в период половодья. Так, спокойная и тихая Большая Караганка регулярно выходит из берегов и затапливает туристический Аркаим.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-protekaet-bolee-8-tysyach-rek/