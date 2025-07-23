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| Новости » Общественная жизнь

Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.

Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Школьник Глеб Шудриков, который занимается птицеводством, обратился к губернатору со словами благодарности во время его вчерашней встречи с победителями конкурса «Лидеры села. Южный Урал», которая проходила в Чебаркульском муниципальном округе. Молодой человек рассказал, что после его обращения на прямую линию губернатора в конце прошлого года челябинская областная племенная ферма помогла восстановить сгоревший птичник.

Глеб Шудриков — единственный в Кыштыме подросток, который ранее заключил социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. Но в ноябре прошлого года сгорел курятник, который школьник строил своими силами. Дозвонившись в декабре 2024-го на прямую линию главы региона, Глеб попросил губернатора помочь достроить новый курятник. Алексей Текслер отметив, что такие увлеченные своим делом молодые люди региону нужны, дал соответствующее распоряжение. А уже в начале этого года со школьником встретились активисты регионального отделения «Российского союза сельской молодежи», и пообещали поддержку. Также ему предложили пройти бесплатный образовательный курс «Азбука предпринимательства»

Алексей Текслер еще раз отметил, что благодаря таким активным молодым людям жизнь на селе меняется в лучшую сторону.

Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.

— Молодых селян объединяет стремление сделать жизнь в своих поселениях лучше и комфортнее, и тем самым вы помогаете развиваться Челябинской области в целом, — обратил внимание губернатор. — Конкурс «Лидеры села. Южный Урал» также помогает гармоничному развитию сел. Это очень важно, поскольку продовольственная безопасность страны — основа нашего суверенитета. Страна, способная прокормить себя, действительно независима.

На встрече с главой региона присутствовали 33 победителя регионального конкурса. Общаясь с молодыми людьми, Алексей Текслер обратил внимание, что на селе необходимо создавать комфортные условия жизни, привлекать инвестиции в сельское хозяйство, внедрять современные технологии и цифровизацию.

— Комплексное развитие села включает и создание социальной инфраструктуры, развитие образовательных учреждений, в том числе агроуниверситетов и колледжей, — убежден губернатор. — Образование позволяет применять высокотехнологичные методы. Многие компании активно сотрудничают с образовательными организациями, приглашая студентов на практику и работ.

Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.

Также молодые селяне обсудили с главой региона возможность создания молодежных пространств, проведения ремонта амбулатории, увеличение квот на спорт и многое другое.

Кроме того, рабочая поездка губернатора включала посещение важных объектов. Один из них — дом для детей-сирот — строится сейчас в поселке Тимирязевский. Сдать его должны были еще год назад, но из-за проблем с подключением отопления сроки сорвали. Алексей Текслер не смог сдержать своего недовольства работой местных властей. Губернатор отчитал главу Чебаркульского округа Владимира Пупырева за срыв сдачи дома. При этом министр строительства Челябинской области Юлий Элбакидзе пообещал Алексею Текслеру, что уже 20 августа дом сдадут.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1134657/

2025-07-24PKT10:44:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, губернатор Текслер.

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