В Озерске прошёл главный городской «Выпускной со школой Росатома».

28 июня по всей России проходили выпускные вечера. В их числе прощание со школьной порой отметили и озерские выпускники. В субботу вечером 289 юношей и девушек собрались во дворце культуры «Маяк», где в третий раз состоялся общегородской выпускной бал.

2025 год особенный для Озерска. В этом году празднуется три значимых даты – 80-летие Победы, 80-летие со дня образования города и 80-летие атомной отрасли. Поэтому торжественное событие для молодёжи города прошло под девизом «Помним! Гордимся! Наследуем!»

28 июня в зале ДК «Маяк», названного в честь градообразующего предприятия – легендарного ПО «Маяк», внуки и правнуки ученых ядерщиков, строителей, простых тружеников, которые 80 лет назад построили уникальное производство и основали прекрасный город, отметили свой долгожданный праздник.

Выпускники 2025 года – творческие, целеустремленные, инициативные, умеющие ставить высокие цели и достигать их. В Озерском городском округе четверо одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов, с успехом завершили учебный год 40 золотых и серебряных медалистов.

С приветственным словом к выпускникам, педагогам и их родителям по традиции обратился глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

– Дорогие выпускники, наступает важный этап вашей жизни. Впереди у вас – важные решения, новые горизонты и воплощение самых смелых планов. Сейчас, глядя на вас, мы гордимся и верим, что впереди вас ждет прекрасное и счастливое будущее.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, верности своим мечтам и стремлениям. Не бойтесь трудностей и верьте в себя! Вы сможете преодолеть любые преграды и достичь поставленных целей. Пусть этот шаг станет началом большого и яркого пути, полного успехов и свершений.

Отдельные слова благодарности классным руководителям выпускных классов и педагогам за высокий профессионализм, компетентность, педагогический талант и преданность своему благородному делу. Благодарю родителей, которые очень любят вас и вложили душу и терпение в ваше воспитание. С праздником! В добрый путь!

Сегодня, как и 80 лет назад, одно из перспективных направлений для выпускников атомного города – это работа в ГК «Росатом». Стать частью команды такого гиганта почётно и ответственно, поэтому в качестве номинаций для награждения лучших выпускников организаторы выбрали основные ценности ГК «Росатом»:

- «На шаг впереди» - «Ответственность за результат» -«Эффективность» - «Единая команда» - «Уважение».

На вечере особое внимание уделили выпускникам школ – медалистам, победителям Всероссийской олимпиады школьников, активным участникам проектов «Школы Росатома», имеющим значимые достижения в 2024-2025 учебном году на вечере уделили особое внимание.

Глава округа Сергей Гергенрейдер лично поздравил отличников учёбы, победителей и призёров олимпиад, а также тех, кто получил высший балл на ЕГЭ. Активистам проекта «Школа Росатома» вручил почётные грамоты и благодарственные письма директор приборно-механического завода ПО «Маяк» Сергей Костылeв. В церемонии чествования и награждения приняла участие начальник управления образования администрации Елена Волегова. Также несколько выпускников были отмечены за активную социально значимую деятельность в рамках реализации проектов и акций РДДМ "Движение Первых". Со сцены прозвучали слова благодарности ребятам и наставникам, много сил отдавшим гражданско-патриотической деятельности.

Фотографии на память, волнение и эмоции – радость в этот день была общая. Позади экзаменационные тревоги, впереди – поступления и новая, пока ещё неизведанная жизнь. Финальным аккордом вечера, ярким запоминающимся моментом стал вальс выпускников.

Фото: Евгений Гецев, Михаил Лубнин.

Первоисточник: https://ozerskadm.ru/about/info/news/61444/