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Многократная олимпийская чемпионка встретилась с челябинскими детьми.

Многократная олимпийская чемпионка встретилась с челябинскими детьми.

 Фото: Яна Сотник, предоставлено Российским обществом «Знание»

Многократная олимпийская чемпионка встретилась с челябинскими детьми.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина стала гостьей Челябинска как участница проекта «Поделись своим Знанием». Она рассказала юным южноуральским спортсменам о спорте высоких достижений и откровенно объяснила, какой ценой даются большие победы.

По словам именитой синхронистки, в данном виде спорта нельзя достичь высоких результатов легким путем: правила становятся все сложнее, поддержки – тяжелее, а подводная часть программ – длиннее. Поэтому спортсмены тренируются до 10 часов в день и почти 11 месяцев в году проводят на сборах.

Просветительские встречи «Поделись своим Знанием» проводятся с 2021 года. В роли лекторов выступают государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры, успешные предприниматели и другие эксперты. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Присоединиться к акции может каждый, пройдя регистрацию на сайте проекта.

Как ранее сообщала «Губерния», губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал одним из участников просветительского марафона «Знание.Первые», организованного Российским обществом «Знание».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/

2026-09-23PKT11:49:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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